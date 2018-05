'Bà mẹ' Serena chiến thắng ở vòng 1 Pháp mở rộng

Trở lại với 1 giải Grand Slam đầu tiên kể từ sau chức vô địch Úc mở rộng hồi đầu năm ngoái, Serena dù vẫn chưa thể lấy lại thân hình thon gọn như xưa và phong độ vốn có của mình sau khi sinh con nhưng trước đối thủ hạng 70 thế giới Pliskova thì Serena vẫn tỏ ra hơn hẳn về kinh nghiệm.

Ở ván đấu đầu tiên, cả hai đã thi đấu rất cân bằng và không ai có thể bẻ được bàn giao bóng của đối thủ khiến ván đấu phải bước vào loạt đánh tie-break. Đến lúc này kinh nghiệm của Serena đã được thể hiện và tay vợt cựu số 1 thế giới đã có được chiến thắng với điểm số phụ 7/4.

Khác hẳn ván đấu đầu tiên, ở ván thứ hai cả hai đã thay phiên bẻ bàn giao bóng của nhau. Nhưng với 3 bàn bẻ giao bóng của Pliskova, Serena tiếp tục có được ván thắng với điểm số 6/4 để giành quyền vào vòng 2 sau 1 giờ 45 phút thi đấu. Phát biểu sau chiến thắng này, Serena đã nói: “Hai năm đã là một thời gian thực sự dài và tôi rất hạnh phúc khi giành được một trận thắng ở đây ... cảm ơn tất cả các bạn”.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác trên sân Suzanne Lenglen là trận đấu đầu tiên tại đây kể từ năm 2015 của “Búp bê Nga” Maria Sharapova (28) với Richel Hogenkamp (Hà Lan, hạng 133 thế giới). Tưởng rằng Sharapova sẽ có trận đấu dễ dàng khi chỉ gặp tay vợt có thứ hạng rất thấp. Nhưng cựu vô địch phải cần đến 3 ván đấu mới có thể vượt qua vòng 1 với tỷ số 2-1 (6/1, 4/6, 6/3).

Tại nội dung đơn nam, “vua đất nện” Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 1) đã đánh bại tay vợt nhận “vé may mắn” Simone Bolelli (Ý, hạng 129 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/4, 6/3, 7/6) trong trận đấu cần đến 2 do bị hoãn ở ngày hôm trước do trời mưa. Đặc biệt trong ván thứ ba Nadal đã bị dẫn trước 0/3 trước khi bị hoãn. Dù Nadal gỡ hòa điểm khi trận đấu trở lại và đưa ván đấu này vào loạt đánh tie-break. Nhưng trong loạt đánh này, Nadal lại bị dẫn 4/6 và chỉ với đẳng cấp của mình mới có thể giúp Nadal thắng ngược với điểm số phụ 11/9 để giành vé vào vòng 2.

Tân Lý