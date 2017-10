Báo động an ninh ở giải quần vợt Mexico

BTC nhắc nhở các tay vợt không nên về khuya hoặc đi quá xa khách sạn của mình để tránh gặp rắc rối với những băng đảng xã hội đen, mặc dù Chính phủ Mexico cam kết đảm bảo an toàn cho giải đấu. Hành động trên xuất phát từ làn sóng bạo lực đang gia tăng ở địa phương này do các băng đảng buôn bán ma túy gây ra. Các tay vợt càng lo sợ hơn, khi cảnh sát vừa tìm thấy xác của 15 người (14 người bị chặt đầu) ở ngoài một trung tâm mua sắm. Tay vợt David Nalbandian của Argentina, người vừa rút lui khỏi giải đấu, cho biết: “Đó là một giải đấu thú vị, nhưng với những biến động an ninh, các tay vợt tham gia giải ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng tâm lý”. Abierto Mexicano Telcel năm nay có thể sẽ là một mục tiêu của các nhóm tội phạm do thu hút nhiều tay vợt hàng đầu thế giới tham dự như: David Ferrer, Fernando Verdasco, Nicolas Almagro, Juan Monaco, Stanislas Wawrinka…

Trong khi đó, tay vợt Caroline Wozniacki chào đón việc trở lại vị trí số 1 thế giới bằng chiến thắng 2-0 (6/1, 6/3) trước Svetlana Kuznetsova của Nga để đăng quang ở giải Dubai Championships (UAE). Trong khi đó, Andy Roddick đoạt danh hiệu vô địch lần thứ 30 trong sự nghiệp khi đánh bại tay vợt trẻ Milos Raonic 7/6, 6/7, 7/5 trong trận chung kết giải Regions Morgan Keegan Championships (Mỹ). Còn tay vợt số 4 thế giới Robin Soderling đoạt danh hiệu vô địch ATP World Tour liên tiếp trong tháng khi hạ Marin Cilic 6/7, 6/3, 6/3 để đăng quang ở giải Open 13.

Nguyên Khoa