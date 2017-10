Bỉ siết chặt an ninh trước chung kết Davis Cup

Đội tuyển quần vợt Liên hiệp Anh dự định sẽ đến Bỉ vào cuối tuần qua, nhưng phải hoãn lại sang đầu tuần này để chờ xem tình hình an ninh ở Bỉ có diễn biến khả quan hơn hay không, sau khi nước này phong tỏa thủ đô Brussels vì e ngại đánh bom khủng bố.

Cảnh sát siết chặt an ninh cho trận chung kết Davis Cup - Ảnh: Reuters

Cho đến đầu tuần này thì mức báo động an ninh ở Brussels vẫn duy trì ở mức 4 (cao nhất), với an ninh được thắt chặt khắp nơi. Theo AFP, các CĐV của CLB Ghent (Bỉ) vừa nhận “lệnh” của an ninh Bỉ cấm đến Lyon để cổ vũ cho đội bóng ở loạt trận thứ 5 bảng H thuộc Champions League giữa tuần này để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, sau khi xuất hiện thông tin một tên khủng bố bỏ trốn sang Brussels (Bỉ), trận đấu giữa Anderlecht và Lokeren thuộc giải VĐQG Bỉ được tạm hoãn do an ninh không thể đảm bảo.

Tuy nhiên, Liên đoàn Quần vợt Bỉ vẫn ra thông báo họ không hoãn trận chung kết Davis Cup giữa tuyển Liên hiệp Anh và Bỉ diễn ra vào thứ sáu tuần này tại thành phố Ghent, chỉ cách thủ đô Brussels khoảng hơn 50 km. Được biết, thành phố Ghent cũng nâng mức báo động an ninh lên mức 3. Theo Giám đốc điều hành Liên đoàn Quần vợt Bỉ Gijs Kooken: “Mức báo động an ninh ở Ghent đang rất khẩn trương và sẽ nghiêm ngặt hơn. Trận chung kết Davis Cup thu hút trung bình 13.000 khán giả đến xem mỗi ngày, vì thế chúng tôi phải có nhiều giải pháp an toàn và tin tưởng sẽ tổ chức thành công”. Liên đoàn Quần vợt thế giới cũng bày tỏ sự lo ngại, nhưng mặt khác vẫn tin tưởng trận chung kết Davis Cup diễn ra đúng hạn.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1978 đội tuyển quần vợt Liên hiệp Anh lọt vào chung kết Davis Cup, và đang tìm kiếm danh hiệu vô địch sau lần gần nhất đăng quang hồi năm 1936. Anh có đội hình hùng hậu với Andy Murray, Jamie Murray, Kyle Edmund, Dominic Inglot và James Ward. Với đội Bỉ, đây mới là lần đầu tiên sau 111 năm họ vào chung kết Davis Cup. Trận này diễn ra trên mặt sân đất nện, nên đội Anh dù có ưu thế cũng không dễ chiến thắng.

G.Lao - T.Nguyên