Các tay vợt sợ... bão

Cùng ngày, trận chung kết New Haven Open tại Trung tâm quần vợt Yale, Connecticut buộc phải dời đến một sân đấu an toàn để tránh ảnh hưởng của bão... Trong khi đó, giải Arthur Ashe Kids’ Day (giải đấu quần vợt giành cho trẻ em Mỹ thường niên để quyên góp từ thiện) cũng buộc phải hoãn vì lý do tương tự.

Nếu cơn bão sớm tan, các trận đấu vòng 1 hôm nay vẫn được diễn ra với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu như: Roger Federer, Mardy Fish (đơn nam), Vera Zvonareva, Petra Kvitova, Maria Sharapova, Venus Williams (đơn nữ)...

Ở một diễn biến khác, Caroline Wozniacki, Sabine Lisicki và John Isner lần lượt vượt qua Petra Cetkovska (6/4, 6/1), Julien Benneteau (4/6, 6/3, 6/4) và Aravane Rezai (6/2, 6/1) để đăng quang các giải New Haven Open, Texas Tennis Open và Winston-Salem Open.

NGUYÊN KHOA