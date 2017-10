Chặn đứng sự nổi loạn

Bên lề Ngăn chặn chim. Các trận đấu tại giải Úc mở rộng 2012 diễn ra vào buổi tối đang được ví như bộ phim kinh dị The birds khi một số trận đấu bị ảnh hưởng bởi những con chim hải âu liên tiếp sà xuống cụm sân thi đấu ở Melbourne Park. Thậm chí, sự có mặt bất thường của chim hải âu khiến Novak Djokovic hay Rafael Nadal mất tập trung và gặp khó khăn trong các trận đấu ở tứ kết. Sau sự cố trên, ban tổ chức giải Úc mở rộng đang chuẩn bị kế hoạch để ngăn chặn. Baghdatis và Berdych nổi tiếng trên YouTube. Tay vợt người Síp Marcos Baghdatis và tay vợt CH Czech Berdych đang là những tay vợt nổi bật ở giải Úc mở rộng năm nay sau những hành động “xấu xí” của mình. Ở trận đấu vòng 2, Baghdatis khiến mọi người sửng sốt khi bất ngờ đạp gãy vụn 4 cây vợt trong trận thua Stanislas Wawrinka. Hành động không đẹp này thu hút 350 ngàn lượt truy cập trên YouTube. Còn Berdych bị khán giả la ó, chế giễu ở trận đấu vòng 4 do từ chối bắt tay Nicolas Almagro vì cho rằng tay vợt Argentina cố tình đánh bóng vào mặt mình. Thái độ không fair play này của anh cũng có hơn 200 ngàn lượt truy cập. Bản lĩnh Kim Clijsters. Bà mẹ một con người Bỉ đã chứng tỏ bản lĩnh tuyệt vời của mình khi lội ngược dòng thắng á quân Li Na (Trung Quốc) trong trận đấu rất hay ở vòng 4. Bị dẫn trước 4/6 ở séc 1 và 2/5 ở séc 2, tưởng chừng Kim Clijsters sẽ thất thủ trước Li Na, nhưng thật kỳ diệu khi cô lật ngược tình thế tận dụng sự nôn nóng của đối thủ để thắng lại 7/6 và 6/4. Số 1 thế giới vẫn kém duyên. Dù là số 1 thế giới nhưng đến nay Caroline Wozniacki vẫn chưa thắng được một Grand Slam nào. Trong trận tứ kết, Wozniacki chỉ giằng co được đôi chút ở séc 2, nhưng lối đánh không đều khiến cô gái người Đan Mạch vẫn gác vợt trước Kim Clijsters với tỷ số 3/6 và 6/7. T.Ng - N.Quỳnh

(Theo Reuters, AFP)