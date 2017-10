Chấn thương tiếp tục “rút ruột” giải Úc mở rộng 2013

(TNO) Sau sự vắng mặt của “ông vua sân đất nện” Rafael Nadal, hôm nay (10.1), đến lượt tay vợt nam số 1 của Mỹ là John Isner tuyên bố rút lui khỏi giải Úc mở rộng 2013 vì chấn thương.

Isner không thể góp mặt tại giải Úc mở rộng 2013 - Ảnh: AFP

Theo website chính thức của giải đấu, Isner buộc phải chia tay giải do chấn thương đầu gối. Cũng với chấn thương này đã khiến anh phải bỏ các trận đấu thuộc giải Hopman Cup (đồng đội nam nữ quốc gia) vào tuần trước và là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trước đồng hương Ryan Harrison tại giải Sydney International 2013 vừa qua.

“Tôi vô cùng thất vọng khi phải thông báo rằng tôi buộc phải rút khỏi giải Úc mở rộng 2013. Tôi đã cảm thấy rất khó chịu ở đầu gối khi được cho là có một vết bầm tím ở bên sườn. Các bác sĩ cảnh báo nếu tiếp tục chơi với đầu gối như vậy có thể sẽ dẫn đến một chấn thương nghiêm trọng”, tài khoản Twitter của ban tổ chức giải Úc mở rộng trích dẫn tuyên bố của tay vợt hạt giống số 13.

Như vậy, với việc Isner rút lui, quần vợt của Mỹ chỉ còn duy nhất Sam Querry được đứng trong nhóm 32 hạt giống nam hàng đầu của giải Úc mở rộng 2013.

Sự vắng mặt của Isner ít nhiều làm cuộc đua chức vô địch Úc mở rộng 2013 giảm sút phần nào bởi tay vợt Mỹ được đánh giá là một trong những ứng viên đầy tiềm năng với sở trường là những cú giao bóng “sấm sét”.

Bên cạnh đó, ban tổ chức giải Grand Slam đầu tiên trong năm cũng đang hết sức lo lắng khi đối mặt với nguy cơ cạn kiệt các hạt giống hàng đầu vì chấn thương, gồm: Gilles Simon (Pháp), Radek Stepanek (CH Czech) và tay vợt nam số 1 Nhật Bản Kei Nishikori.

Tay vợt số 9 thế giới Stepanek bỏ giải Sydney International, Simon dính chấn thương cổ ở trận đấu đôi giải này, còn Nishikori bỏ cuộc giữa chừng ở Kooyong Classic 2013 do chấn thương đầu gối. Ngoài Simon, các tay vợt xuất sắc của Pháp như Jo-Wilfried Tsonga và Richard Gasquet cũng lấp lửng cơ hội tham dự Úc mở rộng 2013, do trước đó sớm rời giải Sydney International vì chấn thương gân khoeo và lý do cá nhân.

Tây Nguyên