'Chỉ có Nadal mới chặn được Djokovic ở Roland Garros 2015'

Nadal và giấc mơ Decima ở Roland Garros Dù rơi vào nhánh đấu khó nhưng tay vợt từng 9 lần vô địch Roland Garros Rafael Nadal vẫn tự tin sẽ hoàn tất giấc mơ Decima (chức vô địch thứ 10) ngay trong mùa giải năm nay. Theo kết quả bốc thăm tại Roland Garros 2015, Rafael Nadal rơi vào nhánh đấu khó với sự góp mặt của những tay vợt sừng sỏ đang có phong độ cao thời gian gần đây. Nada đang hướng đến danh hiệu vô địch thứ 10 tại Roland Garros 2015 - Ảnh: Reuters Nada đang hướng đến danh hiệu vô địch thứ 10 tại Roland Garros 2015 - Ảnh: Reuters Nếu suôn sẻ ở các trận đấu đầu tiên, Nadal sẽ đụng phải Grigor Dimitrov ở vòng 4. Trong trường hợp thi đấu tốt và vượt qua “tiểu Federer”, Nadal sẽ đối diện thử thách khó nhất mang tên Djokovic ngay tại vòng tứ kết. Djokovic đang là tay vợt số 1 thế giới và đã khẳng định sức mạnh trên mặt sân đất nện ở các giải Masters 1.000 vừa qua.



Ở nhánh đấu còn lại, Murray và Ferrer sẽ chạm mặt ở tứ kết và như thế, Nadal có thể đụng độ một trong hay tay vợt nặng k‎ý này ở bán kết nếu vượt qua “đỉnh núi” Djokovic. Ngoài ra, Nadal sẽ khó lòng tránh khỏi Federer do kỳ phùng địch thủ một thời này nằm ở nhánh đấu còn lại. "Vua đất nện" rơi vào tình cảnh éo le này bởi lần đầu tiên sau 10 năm, anh không nằm trong nhóm 5 vị trí hạt giống cao nhất.



“Nhánh đấu của tôi vô cùng khó nhưng hy vọng tôi vẫn sẽ thi đấu tốt. Tôi cần phải thắng đủ 4 trận trước khi nghĩ tới Djokovic”, Nadal chia sẻ.



Ở nhánh đấu của Federer, người hâm mộ sẽ có dịp chứng kiến màn so tài giữa hai tay vợt hàng đầu Thụy Sĩ có thể ngay ở tứ kết giữa Federer và Wawrinka. Cùng với đó, cặp đấu Berdych và Nishikori hứa hẹn sẽ khuấy động giải đấu ngay tại vòng 8 tay vợt mạnh nhất.



Còn ở nội dung đơn nữ, Serena Williams rơi vào nhánh khá dễ thở khi chỉ phải đụng Azarenka ở vòng 3 và có thể là cô chị Venus ở vòng 4. Những cái tên ở chung nhánh đấu với tay vợt nữ số 1 thế giới là Wozniacki, Bouchard hay Kvitova sẽ có thể là đối thủ của Serena trong những vòng kế tiếp. Ở nhánh còn lại, cuộc tỉ thí giữa Sharapova và Halep có thể xuất hiện nếu hai tay vợt lọt vào tới bán kết.



