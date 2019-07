Chờ bất ngờ từ các tay vợt chủ nhà Việt Nam tại giải ITF Tây Ninh

Tất Thái Nguyên chạm trán với Wang Qiulin (Trung Quốc), Từ Lê Khánh Duy đối đầu Chang Shu Lun (Đài Loan), Trần Tiến Thịnh gặp Rohan Srivastava (Ấn Độ) khá cân bằng trong khi Vũ Hà Minh Đức gặp khó với hạt giống số 6 Daniel Rowe (New Zealand, hạng 1073 trẻ TG).

Trần Tiến Thịnh là một trong những niềm hi vọng của chủ nhà Việt Nam Khả Hòa

Các tay vợt khác của Việt Nam vốn nhận suất đặc cách đều phải đối đầu với các “ngọn núi” như Vũ Thái Nam đụng hạt giống số 1 Yin Tang Kyle Lok (Hồng Kông, hạng 485 trẻ TG), Phạm Phú Lộc so tài với hạt giống số 2 Falck Reece (New Zealand, hạng 467 trẻ TG), Võ Trường Hải đối đầu hạt giống số 5 Li Yangxuan (Trung Quốc, hạng 715)…Đây là cơ hội hiếm có để các tay vợt Việt Nam thử sức, trui rèn bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tất Thái Nguyên (phải) cùng Trần Tiến Thịnh từng vào chung kết đôi nam giải trẻ ITF TP.HCM nhóm 4 Khả Hòa

Ở nội dung nữ, Việt Nam có các đại diện Phan Diễm Quỳnh, Lê Thảo Hân và Natasha Tran, Hồ Thị Trúc Tâm, Nguyễn Thị Mai Linh, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đào Uyên My và Nguyễn Thị Thanh Loan. Tuy nhiên khả năng cạnh tranh của các tay vợt nữ Việt Nam cũng không cao do còn có khoảng cách trình độ so với bạn bè quốc tế.

Nguyễn Hữu Hùng Anh có trận đấu hay trước hạt giống số 1 vòng loại ITF Tây Ninh Khoa Phạm

Kết thúc vòng đấu loại ngày 15.7, cả tay vợt Nguyễn Hữu Hùng Anh lẫn Nguyễn Quang Vinh đều dừng bước. Trong đó Hùng Anh có trận đấu hay trước hạt giống số 1 Daniel Gunawan (Indonesia, hạng 1823 trẻ thế giới), chỉ thịu thua sát nút 9/11 ở loạt super tie-break.