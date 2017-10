Chờ đợi gì ở Liên đoàn Cầu lông TP.HCM?

Từ nhiều năm qua, cầu lông vốn là thế mạnh của TP.HCM khi đóng góp nhiều tài năng cho đội tuyển VN và cũng là nơi có phong trào phát triển rất mạnh đã có dấu hiệu chựng lại. Một phần nằm trong sự sa sút chung của thể thao TP.HCM, nhưng cái chính là việc quản lý và điều hành hoạt động của bộ môn này còn nhiều bất cập. Từ sự chồng chéo giữa vai trò bộ môn cầu lông Sở VH-TT-DL và Liên đoàn Cầu lông TP.HCM đã đẫn đến nhiều mâu thuẫn trong cách làm, không có sự phối hợp vì cái chung mà ngược lại đưa cầu lông TP đến chỗ bế tắc. Năm rồi hiện tượng một loạt VĐV cầu lông xin nghỉ chỉ vì sự can thiệp quá sâu hoặc chưa quan tâm đến các chế độ đãi ngộ, chưa tạo điều kiện tốt để thi đấu quốc tế của vị trưởng bộ môn của Sở lúc đó không chỉ làm giới hâm mộ cầu lông hụt hẫng mà còn khiến liên đoàn cũng đành bó tay. Rồi việc Sở buộc phải kỷ luật 2 VĐV do tự ý ký tài trợ với đối tác mà không báo cáo khiến cho quan hệ giữa những người có trách nhiệm với VĐV, HLV thêm phần căng thẳng. Tất cả là do Sở cũng như Liên đoàn một thời gian dài đã buông lỏng kỷ cương, chỉ chú ý ở phần ngọn, nghĩa là chạy theo một số thành tích trước mắt nhưng chưa làm tốt phần gốc, tức giáo dục ý thức cho VĐV, giúp họ rèn luyện, tu dưỡng theo con đường chuyên nghiệp một cách rõ ràng, chứ không phải làm theo kiểu chắp vá được chăng hay chớ.

Chính vì thế, việc củng cố lại liên đoàn nhằm tìm ra nguồn lực mới, dù muộn nhưng rất bức bách và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bản thân những nhân tố mới tham gia Ban chấp hành chắc chắn sẽ chịu nhiều thử thách không nhỏ để làm sao vực dậy sức sống và niềm tin cho cầu lông TP.HCM.

Những mục tiêu mà bộ máy mới dự định đưa ra như củng cố lại hệ thống các giải thi đấu, thiết lập lại trật tự, nền nếp, kỷ cương trong quản lý phong trào, chú trọng chế độ đãi ngộ, phối hợp xây dựng lực lượng đỉnh cao để tìm ra thêm nhiều Nguyễn Tiến Minh trong tương lai… nhìn chung không mới. Nhưng vấn đề là cái tâm của người làm. Hy vọng Ban Chấp hành Liên đoàn Cầu lông mới sẽ không lặp lại vết xe đổ của nhiệm kỳ cũ là vướng vào cơ chế, vướng vào vòng xoáy chỉ tập trung quyền lực ở một số người dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Q.T