Chờ trận chung kết

Có lẽ một phần do sang VN quá cận ngày thi đấu nên khả năng thích nghi của các tay vợt chưa cao, nhưng ngoài ra cũng có thể do quá hiểu nhau nên 2 cuộc đối đầu này mang tính chiến thuật hơn là trình diễn đẳng cấp. Bên cạnh đó theo quan sát của giới chuyên môn, điểm nối của các miếng sàn phục vụ cho sàn đấu chính dường như vẫn chưa thật đảm bảo an toàn nên các tay vợt ít di chuyển và thường không theo kịp các đường bóng khó.

Chính vì vậy cả 4 tay vợt chủ yếu so kè nhau từng điểm và lối đánh có phần thận trọng nên các đường bóng thiếu tính sáng tạo, gây bất ngờ. Thế nên dù người xem đến rất đông và nhiệt tình cổ vũ nhưng xem ra chưa thật vui vẻ vì không khí mà các tay vợt tạo ra không sôi động bằng 2 lần tổ chức trước đây vào năm 2006 và 2008.

Trong trận bán kết 1, Querrey dù có thứ hạng cao hơn (hạng 22 thế giới) nhưng đã thua Juan Monaco, tay vợt người Argentina, xếp hạng 33 trong 2 ván 2/6, 5/7. Trận bán kết 2 tương đối giằng co hơn, nhất là ở séc 2. Tommy Robredo (hạng 42 thế giới, người Tây Ban Nha) sau khi thua ván đầu 3/6 đã chơi cố gắng bám từng điểm với Mardi Fish (Mỹ, hạng 19 thế giới). Khi tỷ số 6/6 bước vào loạt tie break, Fish với lối đánh 2 biên chắc chắn hơn cộng với những cú giao bóng mạnh đã khiến Robredro chấp nhận thua 6/7. Như vậy trận chung kết sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối nay giữa Fish và Monaco. Tay vợt chiến thắng sẽ giành được 40.000 USD. Hy vọng đây sẽ là trận đấu đỉnh cao, cả 2 tay vợt sẽ chơi cống hiến.

Nhật Quỳnh