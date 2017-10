Chọn vợt bóng bàn

Hiện nay, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy một cây vợt bóng bàn bán sẵn tại các cửa hàng dụng cụ thể thao có xuất xứ Việt Nam như Cao su đường sắt, Hà Nội, Song Ngư hoặc của Trung Quốc, giá từ 80.000 đến 150.000 đồng. Tuy nhiên, để hoàn toàn hài lòng với cây vợt của mình, khách hàng nên lựa chọn từng bộ phận (cốt vợt và mút vợt) rồi dán lại với giá 100.000- 200.000đ tiền công.

Chọn cốt vợt

Cốt vợt bao gồm mặt vợt và cán vợt. Phần lớn mặt vợt được cấu tạo từ các lớp gỗ dán hoặc kết hợp giữa gỗ dán và carbon, arylate, titanium. Một mặt vợt có thể gồm từ 1 đến 7 lớp. Số lượng, độ dày, độ cứng và độ phân bổ chất liệu của mỗi lớp tạo nên những đặc điểm khác nhau của mỗi loại cốt vợt. Nhờ vào những đặc điểm này mà khách hàng có thể lựa chọn cốt vợt sao cho phù hợp nhất. Những người chơi phòng thủ thường lựa chọn loại cốt có tốc độ chậm, có độ điều khiển cao. Những người chơi tấn công thì ưa thích cốt vợt có tốc độ cao, tạo ra những cú đánh áp đảo. Việc phân loại cốt vợt theo tốc độ được dựa trên thông số ghi trên cốt vợt: DEF, ALL-, ALL, ALL+, OFF-, OFF, OFF+ mô tả phạm vi phân loại tốc độ cốt vợt từ chậm nhất (DEF) đến nhanh nhất (OFF+).

Khi mới tập chơi, người tiêu dùng nên chọn từ cốt vợt thông thường có tốc độ thấp, độ kiểm soát cao rồi sau đó mới nên chuyển dần sang các loại cốt khác cao cấp hơn.

Thị trường cốt vợt cũng rất đa dạng, từ các loại cốt của Trung Quốc (Dawei, 729), Nhật Bản (Butterfly, Yasaka, Nittaku) đến Pháp (Cornilleau), Đức (Tibhar), Thụy Điển (Stiga)... Giá cả dao động từ 250.000- 2.000.000đ/chiếc tùy theo nhãn hiệu và tính chất của cốt.

Mút vợt

Việc lựa chọn mút vợt phù hợp với lối chơi rất quan trọng. Tùy theo đặc điểm cấu tạo và tính chất mà thị trường có các loại mút khác nhau, có giá dao động từ 85.000 đồng (loại 729 FX) đến 840.000 đồng (loại Butterfly Tenergy 64).

Inverted: mút trơn, có khả năng tạo xoáy cao. Đây là loại mút phổ biến nhất hiện nay, phù hợp với tất cả các lối chơi từ phòng thủ đến tấn công.

Short pips: mút gai ngắn, thực chất là loại mút trơn nhưng được lật ngược lại, tạo nên một bề mặt với rất nhiều nốt. Loại mút này ít tạo xoáy nhưng lại giúp người dùng có những cú đánh trả mạnh mẽ.

Long pips: mút gai dài. Mút có cấu trúc giống như “short pips” nhưng các nốt trên bề mặt cao hơn, giúp làm đảo chiều xoáy của trái bóng.

Bên cạnh đó còn có một số loại mút khác như “no sponge” hoặc “anti-spin” ít phổ biến hơn.

Khi chọn các loại vợt bóng bàn, người tiêu dùng có thể tham khảo ý kiến từ giáo viên bóng bàn hoặc từ những người trong nghề để có được những tư vấn tốt về việc chọn lựa một cây vợt phù hợp nhất.

Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo tại website www.bongban.org hoặc www.dungcubongban.vn để có những thông tin mới nhất về giá cả, tính năng các loại cốt và mặt vợt.

Vệ sinh vợt bóng bàn * Mút vợt: Sau khi sử dụng nên gỡ mút ra khỏi mặt vợt, lau sạch và dùng miếng bảo vệ để bọc lại. Không đánh vợt xuống cạnh bàn để tránh làm mút bị sứt mẻ. Có hai loại chất để vệ sinh mút vợt: Một loại dạng phun bọt, cần lắc nhẹ cho tạo bọt sau đó xịt lên bề mặt mút, dùng miếng sponge lau nhanh để bọt trải đều, nếu lau chậm có thể làm phai màu mút. Loại thứ hai dạng nước, chỉ cần quét lên mặt mút và chờ khô. * Cốt vợt: Khi chơi xong dùng khăn vải thấm ướt cồn lau sạch cốt vợt, sau đó để cồn tự bốc hơi. Cũng có thể mua hạt silicagen dùng để hút ẩm và cho cốt vợt vào, để qua một đêm cốt sẽ khô ráo và sạch sẽ. Nếu rửa cốt vợt bằng nước nên đặt cốt trong phòng có máy điều hòa một đêm để cốt khô từ từ, không nên dùng máy sấy có thể làm cốt bị nứt. Đức Quân

Hiền Thanh