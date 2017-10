Chọn vợt tennis theo tuổi

Thích hợp với nhiều độ tuổi, khá an toàn, tennis đang dành được sự quan tâm của nhiều người. Thị trường vợt tennis cũng vì vậy mà rất đa dạng. Các nhãn hiệu nổi tiếng như Wilson, Head, Babolat, Yonex... đều có nhiều mẫu mã với nhiều tính năng khác nhau, phù hợp cho từng đối tượng, độ tuổi. Giá cả không có sự chênh lệch theo từng loại mà chủ yếu khác nhau tùy thuộc nhãn hiệu, dao động từ 1 - 4 triệu đồng/chiếc.

Vợt trợ lực cho nữ và người lớn tuổi

Phần lớn các nữ nhân viên văn phòng và người lớn tuổi đều chọn các loại vợt có trợ lực, được thiết kế phân bổ cho trọng lượng phần đầu nặng, cán nhẹ để tạo moment lực và lực ly tâm. Khi đánh bóng bằng loại vợt này, người sử dụng sẽ được hỗ trợ thêm rất nhiều lực để dễ dàng đưa bóng sang sân đối phương. Vợt trợ lực có trọng lượng nhẹ từ 225 - 270gr, kích cỡ đầu vợt lớn từ 105 inch vuông trở lên, mật độ dây thưa, thành khung vợt to tạo diện tích tiếp xúc bóng lớn, dễ điều khiển khi di chuyển vợt nhưng nhược điểm là khó kiểm soát bóng. Mỗi nhãn hiệu đều có những dòng vợt trợ lực riêng như Wilson là các vợt có chỉ số từ 1-3 như K One, K Three, N1- N3; Head là các vợt có chỉ số từ S10 - S4 như S4 Metalix4, Nano S6; Prince là các vợt có chỉ số 1600 - 1200 như O3 Silver, O3 Blue... Với những người mới tập chơi trước khi quyết định mua vợt nên nhờ sự tư vấn của các nhân viên bán hàng và mượn vợt để... chơi thử, nếu bị đau ở khớp tay, vợt đó không phù hợp.

Cần xem kỹ các thông số kỹ thuật của vợt khi mua

Vợt cân bằng cho thanh niên

Đối với thanh niên, trung niên có thể lực vừa phải, chơi tennis với mục đích giải trí nên chọn loại vợt có độ trợ lực ít. Vợt này cân bằng được giữa khả năng trợ lực và khả năng điều khiển bóng với trọng lượng từ 270 - 310gr, thành khung trung bình. Hầu hết vợt được bán ra trên thị trường hiện nay đều có gắn sẵn hoặc tặng kèm dây khi mua, chất lượng dây phụ thuộc nhiều vào chất lượng vợt, nhà sản xuất sử dụng dây tốt cho các loại vợt đắt tiền và ngược lại. Các cây vợt đều có một khoảng độ căng nhất định. Dây càng căng càng dễ điều khiển vợt, dây càng chùng, đánh bóng càng mạnh. Vì vậy nếu muốn cân bằng giữa sức mạnh và khả năng điều khiển, có thể điều chỉnh dây vợt tăng, giảm 1-2kg. Các dòng vợt tầm trung như Aero Strike, Driver của Babolat, Evo 3, Tempo 265 của Dunlop... đang được rất nhiều khách hàng quan tâm.

Vợt chuyên nghiệp

Các tay vợt chuyên nghiệp hoặc chơi thường xuyên có tầm vung rộng, lực sinh ra trong các cú đánh mạnh nên không cần dùng vợt trợ lực. Một cây vợt có trọng lượng nặng trên 310gr, kích thước đầu vợt nhỏ từ 90 - 98 inch vuông, thành khung mỏng là thích hợp nhất. Khi chọn vợt, chiều dài của vợt phụ thuộc nhiều vào chiều dài của tay nhưng thường chiều dài tiêu chuẩn là 27 inch. Những cây vợt có độ dài tăng thêm như 27,5 inch; 28,5 inch; 29 inch đánh bóng sẽ mạnh hơn đồng thời tăng thêm độ với khi đánh. Đối với các loại vợt này người chơi cần chọn lựa kỹ càng, các nhãn hiệu như Yonex, Dunlop, Babolat... có giá từ 3 - 4 triệu rất được ưa chuộng.

Hiền Thanh