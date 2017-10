Chung kết Roland Garros 2015: Siêu phẩm của tạo hóa

(TNO) Novak Djokovic đã bỏ lỡ cơ hội giành cúp vô địch Roland Garros đêm qua, chiếc cúp đã về tay người chơi hay hơn và đã tạo ra đại tiệc của thứ quần vợt tấn công trên sân Philippe Chatrier: Stan Wawrinka.



Nhiều tay vợt giỏi đã không thể chiến thắng được tại Roland Garros, gồm có Jimmy Connors, John McEnroe, Stefan Edberg, Pete Sampras và cả HLV của Djokovic, ông Boris Becker.

“Tôi nghĩ mọi người đã tạo ra nhiều câu chuyện quá mức về tôi, như thể tôi là người duy nhất muốn chiếc cúp này, và không ai muốn giành nó hơi tôi muốn”, Djokovic nói, “Điều đó không đúng, tất cả các tay vợt đến đây, đặc biệt là những người hàng đầu, đều muốn giành nó như tôi”.

Thua 3 trận chung kết Roland Garros 2012, 2014, 2015 và thêm 4 lần nữa ở bán kết nhưng Djokovic vẫn còn nhiều thời gian để chinh phục danh hiệu còn lẩn tránh anh. Andre Agassi và Roger Federer đã thua vài trận chung kết ở đây, đã bị nghi ngờ không thể hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam, nhưng cuối cùng họ cũng giành được chiếc cúp khi gần 30 tuổi.

Wawrinka sống lâu dưới cái bóng của người đồng hương Federer giành 2 cúp Grand Slam trong 2 năm qua trong khi Federer thì không. Họ vẫn chia sẻ những bộ óc họ tin tưởng, như đội trưởng Davis Cup Thụy Sĩ Severin Luthi và chuyên gia thể lực Pierre Paganini. Hai người này đều có mặt tại lô ghế của Wawrinka trên khán đài. Nhưng Wawrinka dâng tặng chiến thắng này cho một người khác: HLV Magnus Norman của anh.

“Cái cúp này cho anh”, Wawrinka nói với Norman, “Cuối cùng anh cũng có nó”. Norman, ngôi sao người Thụy Điển đã thua Gustavo Kuerten ở trận chung kết Roland Garros năm 2000 và cũng chứng kiến một học trò khác của anh là Robin Soderling thua 2 trận chung kết nữa cũng ở đây, năm 2009 và 2010. Kuerten, ngôi sao Brazil 3 lần vô địch Roland Garros hôm qua cũng có mặt ở sân Philippe Chatrier để trao cúp cho Wawrinka.

“Buổi sáng, Stan nói với tôi rằng cậu ấy sẽ lấy cúp về cho tôi”, Norman cười, “Từ trước, tôi vẫn nghe đâu đó rằng Stan sẽ không bao giờ vô địch Australian Open 2014 nếu Rafael Nadal không đau ở trận đó. Bây giờ có lẽ không còn ai nói những điều tương tự nữa”.

Không thể có chiến thắng nào thuyết phục người khác hơn chiến thắng của Wawrinka đêm qua trước Djokovic, người mạnh nhất trên sân quần vợt ở thời điểm hiện tại, người khát khao có chiếc cúp nhất, và là người sẽ đi vào lịch sử quần vợt như một tay vợt vĩ đại nhất.

Wawrinka tấn công không ngừng nghỉ trong trận đấu mà anh có 60 cú winner (thắng điểm trực tiếp), gấp đôi so với Djokovic. Và anh cũng chỉ mắc 4 lỗi tự đánh bóng hỏng nhiều hơn so với đối thủ: 45 so với 41. Wawrinka cũng mạnh hơn ở vạch cuối sân và sống sót sau nhiều loạt đánh dài bền vốn là sở trường của Djokovic bằng những cú thuận tay (forehand) nặng và những cú trái một tay (backhand) đưa bóng đi vào những góc sân rất khó.

Bình thường người ta vẫn thấy Djokovic trượt trên sân, xoài người hết cỡ hoặc quăng người đánh bóng phòng ngự làm nản chí đối thủ nhưng Wawrinka thậm chí còn làm điều này tốt hơn. Sau 23 lượt cú đánh ở cuối séc 2, cú trái tay của Djokovic đưa bóng dài qua vạch giúp Wawrinka cân bằng điểm số 4-6, 6-4. Djokovic tức giận đập gãy cây vợt, báo hiệu những bất ổn tiếp tục đến với anh sau đó.

Sử dụng chính những sức mạnh riêng của mình, Wawrinka còn kết hợp được cả sức mạnh của đối thủ như khả năng phòng thủ kể trên và cả sự kiên nhẫn để bẻ “game” giao bóng của đối thủ, đặc biệt là séc thứ 4, từ chỗ thua 0-3, anh lội ngược dòng thắng 6/7 “game” cuối để khép lại trận đấu.

Điểm số cuối 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Wawrinka có tổng cộng 137 điểm thắng so với 117 của Djokovic. Là một chuyên gia chơi những trận marathon, nhưng Wawrinka không phải chơi trận nào dài 5 séc ở giải này, trở thành tay vợt đầu tiên trong 22 năm qua ở Roland Garros đánh bại số 1 và số 2 thế giới trên đường giành cúp vô địch, trở thành một trong số ít tay vợt vô địch Grand Slam khi đã qua tuổi 30.

Người ta sẽ còn nhớ mãi cú trái một tay mang thương hiệu Stan the Man của anh đưa bóng đi dọc dây ở điểm cuối cùng của trận đấu, như một siêu phẩm của tạo hóa. Anh đã vượt qua những cái bóng khác để là chính mình, là Stan the Man.

Khúc Dương