Chuyện của Federer và Kim Clijsters

Federer lái xe ngắm cảnh New York

Hạt giống số 2 Roger Federer vô cùng thoải mái trước giờ G. Mấy ngày nay, anh có thói quen lái xe chạy quanh New York. Một lần, nhận được điện thoại phỏng vấn từ hãng tin AP, Federer nói: “Tôi đang chạy xe ở đường hầm khu trung tâm. Nếu mất sóng, tôi sẽ gọi lại cho anh, OK?”. Rõ ràng, á quân Mỹ mở rộng 2009, ứng viên số 1 năm 2010 (tỷ lệ 9/4) luôn giữ phong cách lịch thiệp với công luận và chi tiết này còn khẳng định, anh quá am tường New York, nơi anh luôn xuất hiện ở trận chung kết Mỹ mở rộng từ năm 2004 đến nay và đã đăng quang đến 5 lần.

“Nadal, Murray và Djokovic đều là những đối thủ lớn, điều đó tạo nên một giải Mỹ mở rộng hấp dẫn, gay cấn và vô cùng đáng xem”, Federer nói, “tôi biết mọi người xem tôi là một đối thủ lớn trong số đó, có thể là lớn hơn, thậm chí là lớn nhất. Đó không phải là áp lực mà là sự tự hào”. Về đối thủ số 1 Nadal, Federer không giấu giếm: “Tôi muốn đọ sức cùng Nadal trong trận chung kết, lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi trong năm 2010”.

Người hâm mộ Federer càng có lý do tin tưởng vào thành công của Roger khi anh vừa chính thức ký hợp đồng thuê thầy cũ của Pete Sampras, Paul Annacone, làm HLV cho mình sau 1 tháng thử việc và chỉ 2 ngày trước giải Mỹ mở rộng 2010. Annacone đã dẫn dắt Sampras đoạt 9 danh hiệu Grand Slam và là bậc thầy trên sân đất cứng.

Clijsters và hình xăm bí mật

Cô con gái Jada của Kim Clijsters, ĐKVĐ Mỹ mở rộng, đã được 2 tuổi rưỡi và đó là lý do gia đình trở thành ưu tiên số 1 của Kim. “Tôi muốn dành hết thời gian cho Jada và như vậy, tôi chẳng muốn ở sân bóng chút nào”, Clijsters chia sẻ thành thật trước giải Mỹ mở rộng. Cô nói: “Có nhiều VĐV bị ép buộc phải vào guồng máy tập luyện do các HLV và trợ lý sắp đặt sẵn. Tôi không phải mẫu người này. Tôi làm những gì tôi thấy cần thiết”. Sau đó Clijsters vui vẻ khoe cánh tay trái của mình, nơi có xăm chữ “Jada”. “Bằng cách này, tôi cảm thấy mọi việc dễ dàng hơn. Jada luôn ở cạnh tôi trong những giờ phút khó khăn nhất”, nhà vô địch 27 tuổi hãnh diện tiết lộ. Đó là hình ảnh của Kim Clijsters tại Trung tâm quần vợt quốc gia Mỹ trong ngày hội quần vợt trẻ em, 3 ngày trước giải Mỹ mở rộng 2010.

Hiện tại, Clijsters được xem là tay vợt sân cứng xuất sắc nhất và tại US Open, cô được đánh giá cao nhất (tỷ lệ 3/1). Trong năm 2010, cô đã có 3 danh hiệu trên mặt sân này, trong đó có Cincinnati, giải đấu được xem là bước đệm của giải Mỹ mở rộng. Clijsters còn sở hữu 14 trận thắng ở giải Mỹ mở rộng, nơi cô đoạt danh hiệu vào năm 2005 và 2009. “Tôi không nghĩ nhiều đến kỷ lục của mình, chỉ biết rằng ở giải Mỹ mở rộng, tôi tin mình có thể đánh bại mọi đối thủ”, hạt giống số 2 giải Mỹ mở rộng 2010 chia sẻ.

Hiếu Dân