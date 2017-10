Cơ hội lớn cho Tiến Minh

Theo nhận định của giới chuyên môn, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 8 thế giới) có cơ hội rất lớn để lần đầu đăng quang nội dung đơn nam tại SEA Games 26. Lý do là tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei (Malaysia) rút lui không tham dự nhằm tập trung chuẩn bị cho Olympic 2012. Do đó đối thủ chính của Tiến Minh sẽ là những tay vợt như Taufik Hydayat (Indonesia, hạng 6 thế giới), Boonsak Ponsana (Thái Lan, hạng 10 thế giới), Simon Santoso (Indonesia, hạng 12 thế giới), Tanongsak (Thái Lan, hạng 34 thế giới), Hafiz Hashim (Malaysia, hạng 41 thế giới)… Ngoại trừ Taufik được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với Tiến Minh, các tay vợt còn lại ít nhiều Tiến Minh có thể vượt hơn.



Tiến Minh tràn trề hy vọng bước lên bục cao nhất SEA Games - Ảnh: Bạch Dương

Điều đáng lo hơn cả là Nguyễn Tiến Minh chưa làm người hâm mộ an tâm bởi phong độ thi đấu khá thất thường của mình trong thời gian qua. Dù anh cho rằng không bị vướng mắc nào về tâm lý nhưng ai cũng thấy Tiến Minh thường bị căng thẳng trong những trận mang tính quyết định.

7 tay vợt nam dự tranh SEA Games 26 gồm Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Hoàng Nam, Lê Hà Anh, Dương Bảo Đức, Đào Mạnh Thắng, Bùi Bằng Đức, Nguyễn Hoàng Hải và 5 tay vợt nữ gồm Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen, Phùng Nguyễn Phương Nhi, Thái Thị Hồng Gấm, Lê Thu Huyền. Trước khi tranh tài, tuyển cầu lông VN sẽ tập luyện cùng các tay vợt của CLB cầu lông Jaya Raya. Đây là CLB được Ciputra, đơn vị hiện tài trợ cho tuyển cầu lông Hà Nội, tài trợ.

Dẫn dắt tuyển VN tại SEA Games lần này là chuyên gia Asep người Indonesia.

Hoàng Quỳnh