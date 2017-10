“Cơn địa chấn” Romania

Djokovic thắng nhờ đối thủ... ngộ độc thực phẩm!

Tay vợt số 1 TG Novak Djokovic có được lợi thế hơn các ứng cử viên vô địch khác do chỉ tốn 44 phút để vượt qua đối thủ xếp hạng 102 TG Conor Niland ở vòng 1. Lý do dẫn đến chiến thắng chóng vánh này là do đối thủ bị ngộ độc thực phẩm. Như vậy, Djokovic vẫn “hay lại còn hên” khi vừa nâng tỷ lệ thắng thua ở mùa này lên 58-2, trong đó có 8 chiến thắng xuất phát từ việc đối thủ rút lui do chấn thương. “Tôi bị ngộ độc thực phẩm do ăn xà lách và thịt heo tại một nhà hàng trước ngày thi đấu, khi bước vào thi đấu cảm giác không chạy nổi và hoa mắt trước các pha bóng của Djokovic”, Niland phát biểu sau trận đấu. (T.NG)