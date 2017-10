Cựu vô địch Cilic bị loại ở vòng 3 Mỹ mở rộng

Thất bại của Cilic được xem là bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu này. Bởi tay vợt người Croatia đang có một phong độ tốt ở thời điểm hiện tại khi Cilic vừa có được chức vô địch tại giải ATP 1000 Cincinnati khi đánh bại được Andy Murray trong trận chung kết. Tuy nhiên, Cilic đã từng để thua Sock tại Davis Cup trong năm nay.

Ở lần gặp lại nhau này, tay vợt nước chủ nhà tiếp tục cho thấy anh đang là người có sự tiến bộ rất nhanh và có trận đấu “trên cơ” trước nhà vô địch năm 2014. Sock đã có được 7 cú giao bóng thắng điểm trực tiếp so với 6 của Cilic. Quan trọng hơn là Sock đã có 4 bàn bẻ giao bóng trong 6 cơ hội mà anh có được. Trong khi đó, Cilic đã không thể có được một cơ hội nào để bẻ bàn giao bóng của tay vợt nước chủ nhà.

tin liên quan Chị em nhà Williams dắt tay vào vòng 3 giải Mỹ mở rộng Hai chị em nhà Williams đã có chung niềm vui khi cả Serena lẫn Venus đều có được chiến thắng ở vòng 2 giải Mỹ mở rộng được diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay (2.9, giờ VN).

Với chiến thắng 3-0 (6/4, 6/3, 6/3) sau 1 giờ 41 phút trước Cilic, tay vợt nước chủ nhà đã lần đầu tiên được vào vòng 4 tại giải Grand Slam trên sân nhà của mình.

Ở một trận đấu khác, hạt giống số 4 Nadal vẫn tiếp tục chơi với sự tập trung rất cao để giành được chiến thắng 3-0 (6/1, 6/4, 6/2) trước Andrey Kuznetsov (Nga, hạng 47 thế giới) để đi tiếp vào vòng 4.

Nhưng người may mắn nhất từ đầu giải đến giờ chính là hạt giống số 1 Djokovic khi đối thủ của anh ở vòng 3 này là Mikhail Youzhny (Nga, hạng 61 thế giới) đã bỏ cuộc do chấn thương lưng khi điểm số đang 4/2 cho Djokovic trong ván thứ nhất. Trước đó ở vòng 2 Novak Djokovic cũng đã được đi tiếp không phải đánh sau khi đối thủ Jiri Vesely rút khỏi trận đấu trước vài giờ do chấn thương.

Cùng có được chiến thắng để vào vòng 4 còn có Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 9), Gael Monfils (Pháp, 10), Lucas Pouille (Pháp, 24) và Kyle Edmund (Anh, hạng 84 thế giới) đã bất ngờ đánh bại hạt giống số 20 John Isner (Mỹ). Cựu á quân Úc mở rộng 2006 Marcos Baghdatis (CH Cyprus, hạng 44 thế giới) cũng vượt qua tay vợt vừa hạ Milos Raonic là Ryan Harrison (Mỹ, hạng 120 thế giới).

Ở nội dung đơn nữ, bất ngờ lớn nhất chính là thất bại 1-2 (6/3, 3/6, 4/6) của hạt giống số 12 Dominika Cibulkova (Slovakia) trước Lesia Tsurenko (Ukraine, hạng 99 thế giới). Các hạt giống còn lại như Angelique Kerber (Đức, 2), á quân Roberta Vinci (Ý, 7), Madison Keys (Mỹ, 8), Johanna Konta (Anh, 13) hay Petra Kvitova (CH Czech, 14) đều có được chiến thắng để vào vòng 4.

Tân Lý