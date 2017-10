Dementieva bỏ cuộc vì chấn thương?

Tuy nhiên, bình luận viên của các hãng tin BBC Sports và Reuters có mặt trên sân Philippe Chatrier cảm thấy không thỏa đáng, và họ đặt câu hỏi: “Tại sao cô không nhờ bác sĩ vào săn sóc chấn thương xem có thể tiếp tục thi đấu được hay không, mà lại bỏ cuộc ngay khi vừa kết thúc ván đấu?”. Ngay cả tay vợt người Ý Schiavone cũng hết sức bất ngờ khi Dementieva chủ động tiến đến bắt tay rồi nói rằng cô không thể thi đấu tiếp và xin bỏ cuộc, thay vì về chỗ ngồi để nhờ bác sĩ vào sân chăm sóc như thông lệ trước khi đưa ra quyết định có thi đấu tiếp hay không.

Thực ra, không chỉ có các bình luận viên thắc mắc mà rất đông khán giả theo dõi trên sân cũng không hiểu lý do vì sao Dementieva xin bỏ cuộc dễ dàng đến như vậy, vì cô không có biểu hiện gì là bị chấn thương trong lúc đang thi đấu. Trước trận bán kết, Dementieva cũng từng nói: “Đây là trận đấu quan trọng nhất trong năm của tôi, vì tôi tiến rất gần cơ hội đoạt một giải Grand Slam trong sự nghiệp. Vì vậy, tôi sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng”. Bởi vậy, rất nhiều người đã ngỡ ngàng trước quyết định chóng vánh của tay vợt Nga.

Một số khác còn tỏ ý nghi ngờ là do Dementieva quá thất vọng với phong độ của chính mình, nên mới bỏ cuộc để tránh một trận thua mất mặt. Trên thực tế, trong 69 phút thi đấu ván đầu tiên, Dementieva đã mắc rất nhiều lỗi tự đánh bóng hỏng một cách tệ hại: 24 lỗi (gấp đôi so với Schiavone). Tương tự là lỗi giao bóng kép. Chưa kể, tỷ lệ thắng điểm ở những pha giao bóng lần 1 và lần 2 của tay vợt Nga cũng thấp so với tay vợt Ý được đánh giá dưới cơ hơn.

Tuy nhiên, Dementieva thanh minh rằng hoàn toàn không có chuyện cô vì sa sút phong độ mới bỏ cuộc. Cô nói: “Tôi bị đau thực sự, và chấn thương ở bắp chân trái xuất hiện ngay từ vòng 2 trong trận đấu gặp Medina Garrigues của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, dù đã làm mọi cách để kịp bình phục trước trận đấu với Schiavone. Nhưng khi vào thi đấu, tôi cảm thấy rất đau đớn và khó di chuyển. Tôi cũng rất cố gắng, nhưng cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Hiện tôi chưa biết khi nào mình sẽ bình phục hẳn. Trước mắt, có thể tôi sẽ rút lui khỏi giải Wimbledon, lẫn một số giải thuộc hệ thống WTA trong thời gian tới”.

Giang Lao