Djokovic đối mặt với Murray ở tứ kết Mỹ mở rộng

(TNO) Cựu vô địch Mỹ mở rộng 2012 Andy Murray (8) đã đánh bại Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 9) với tỷ số 3-0 (7/5, 7/5, 6/4) ở vòng 4 diễn ra vào rạng sáng nay (2.9, giờ VN) và sẽ đối mặt với hạt giống số 1 Novak Djokovic ở tứ kết.

Murray đã phần nào lấy lại phong độ - Ảnh: AFP

Trận đấu giữa Murray và Tsonga chính là cặp đấu đáng được xem nhất trong ngày thi đấu vừa qua. Bởi Murray dù chưa có được phong tốt nhất của mình nhưng vẫn đang nằm trong nhóm “Big Four” của quần vợt nam thế giới. Trong khi đó, Tsonga vừa đánh bại Murray ở tứ kết giải Rogers Cup để rồi đăng quang tại đây.

Ở lần gặp lại nhau này, cả hai đã tạo ra một thế trận rất cân bằng. Phải đến bàn thứ 12 của ván đầu, Murray với những cú đánh chắc tay hơn mới có được bàn bẻ giao bóng của tay vợt người Pháp và giành chiến thắng 7/5. Trong ván đấu thứ hai, Tsonga đã khởi đầu tốt hơn khi sớm dẫn trước 3/1 rồi 4/2.

Nhưng anh đã mất lợi thế về điểm số đó khi để Murray cân bằng 4/4. Kịch bản của ván thứ nhất đã tái hiện khi Murray một lần nữa xuất sắc thắng bàn giao bóng của Tsonga và tiếp tục chiến thắng 7/5. Trong ván thứ ba, Tsonga vẫn khởi đầu tốt và dẫn trước 2/0. Nhưng những cú đánh không chuẩn xác sau đó đã khiến anh lại thất bại 4/6 trong ván đấu này.



Tsonga mắc nhiều lỗi trong trận đấu vừa qua - Ảnh: AFP

Với 45 cú đánh thắng điểm và chỉ có 18 lỗi tự đánh hỏng của Murray so với 32/42 của Tsonga chính là sự khác biệt của hai tay vợt trong trận đấu này. Bên cạnh đó, nhà vô địch năm 2012 Murray cũng tỏ ra vượt trội so với Tsonga khi anh có được 11 cú giao bóng thắng điểm trực tiếp so với 6 của tay vợt người Pháp.

Như vậy, với chiến thắng sau 2 giờ 35 phút, Murray đã có mặt ở vòng tứ kết và sẽ đối mặt với tay vợt nhiều duyên nợ Djokovic, người đã dễ dàng đánh bại Philipp Kohlschreiber (Đức, 22) với tỷ số 3-0 (6/1, 7/5, 6/4). Đây sẽ là gặp nhau thứ 21 trong sự nghiệp của hai tay vợt này. Trước đó Djokovic đã thắng 12 trận và thua 8.



Djokovic đang chiếm ưu thế về đối đầu trước Murray - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Murray lại có 2 chiến thắng rất quan trọng trước Djokovic tại chung kết giải Mỹ mở rộng 2012 và Wimbledon 2013. Kể từ chức vô địch trên sân nhà 2013, Murray đã chưa thể có thêm một trận chung kết nào do chấn thương khiến phong độ đi xuống khá nhiều.

Trong một trận đấu khác, hạt giống số 3 Stanislas Wawrinka cũng đã vượt qua Tommy Robredo (Tây Ban Nha, 16) với tỷ số 3-1 (7/5, 4/6, 7/6, 6/2). Đối thủ của Wawrinka trong trận tứ kết sẽ là người thắng của cặp đấu của Milos Raonic (Canada, 5) và Kei Nishikori (Nhật Bản, 10).



Vẫn chưa có đối thủ nào cản được bước tiến của Serena - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống 1 và cũng là tay vợt duy nhất của nước chủ nhà còn sót lại là Serena Williams đã dễ dàng đánh bại Kaia Kanepi (Estonia, hạng 49 thế giới) sau hai ván đều với điểm số 6/3 để lần đầu tiên có mặt ở tứ kết một giải Grand Slam trong năm nay. Đối thủ của Serena sẽ là Flavia Pennetta (Ý, 11), người đã có trận thắng 2-0 (7/5, 6/2) trước Casey Dellacqua (Úc, 29).

Trong khi đó, á quân Victoria Azarenka (Belarus, 16) đã kết thúc cuộc phiêu lưu của tay vợt 17 tuổi đến từ vòng loại là Aleksandra Krunic (Serbia, hạng 143 thế giới) với tỷ số 2-1 (4/6, 6/4, 6/4).

Bất ngờ duy nhất trong ngày thi đấu này chính là thất bại 0-2 (6/7, 4/6) của tay vợt xinh đẹp Eugenie Bouchard (Canada, 7) trước Ekaterina Makarova (Nga, 17). Như vậy, với thất bại của Bouchard, thì ở nội dung nữ chỉ còn duy nhất 1 hạt giống trong top 10 là Serena.

Tân Lý

