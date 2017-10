Djokovic rút lui khỏi Madrid Open: Quyết định khôn ngoan

(TNO) Rút lui khỏi giải Madrid Open, tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic gửi thông điệp rõ ràng đến các đối thủ rằng anh đang dành tất cả cho chiến dịch giành ngôi vô địch Roland Garros năm nay.

Djokovic đang có phong độ rất tốt - Ảnh: AFP Djokovic đang có phong độ rất tốt - Ảnh: AFP

Djokovic trở thành tay vợt duy nhất trong lịch sử vô địch cả 3 giải Masters 1000 đầu tiên trong năm: Indian Wells, Miami và Monte Carlo. Giành chiến thắng ở cả 9 giải Masters 1000 trong năm là một chiến tích chưa tay vợt nào thực hiện được nhưng quyết định rút lui khỏi Madrid Open khai mạc vào ngày mai 3.5 của Djokovic cho thấy anh không có tham vọng đeo đuổi chiến tích này.



Theo đuổi chiến tích này còn khó hơn là giành vô địch 4 Grand Slam trong năm. Vì so với các giải Grand Slam, tại các giải Masters 1000, một tay vợt sẽ phải đối đầu với các tay vợt mạnh hơn ngay từ vòng đầu và mật độ thi đấu dày hơn (1 trận/ngày so với 2 ngày/1 trận ở Grand Slam).



Từ đầu năm tới nay, Djokovic đã thắng 30 trận, trong đó có 17 trận liên tiếp. Thi đấu quá nhiều (và chiến thắng quá nhiều nữa) sẽ bào mòn khát khao thi đấu của bất kỳ tay vợt nào, họ không còn “đói” bóng nữa. Mà đến thi đấu với tinh thần “sao cũng được” còn tệ hơn, vì một thất bại trước tay vợt dưới tầm sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin.



Vì sao Djokovic “hy sinh” Madrid Open chứ không phải là Rome Open? Thứ nhất, từ khi chuyển sang mặt sân đất nện ngoài trời vào năm 2009, thủ đô Tây Ban Nha không là nơi hiếu khách với Djokovic. Anh vô địch một lần vào năm 2011 và khán giả chưa tha thứ cho anh về việc anh hạ Rafael Nadal ở trận chung kết, mở đường cho anh thách thức sự thống trị của Nadal trên mặt sân đất nện. Anh bị la ó trong trận thua Grigor Dimitrov ở vòng 2 giải năm 2013. Năm ngoái, anh cũng không đến Madrid với lý do đau cổ tay.



Trong khi đó ở Rome, Djokovic được đối đãi gần như là người nhà. Nơi đây, anh đã chơi trận chung kết 5 lần và giành 3 chức vô địch.

Djokovic sẽ nghỉ ngơi để lấy lại thể lực và tinh thần trước khi bước vào Roland Garros - Ảnh: AFP Djokovic sẽ nghỉ ngơi để lấy lại thể lực và tinh thần trước khi bước vào Roland Garros - Ảnh: AFP Thứ hai, điều kiện thi đấu ở Madrid khá khác biệt so với Roland Garros. Do Madrid ở độ cao so với mặt nước biển lớn hơn, không khí loãng hơn nên bóng bay nhanh và khó đoán hơn. Muốn chiến thắng Djokovic phải điều chỉnh lối chơi một chút. Các tay vợt luôn phàn nàn rằng những điều chỉnh thường dẫn đến chấn thương và trật bánh phong độ. Vậy tội gì tham gia. Trong khi đó, điều kiện thi đấu ở Rome giống với Roland Garros hơn.



Năm ngoái, Djokovic không đấu ở Madrid vậy nên năm nay anh cũng không phải bảo vệ điểm số nào.



Mỗi năm có 9 giải Masters 1000. Trừ Monte Carlo không bắt buộc các tay vợt hàng đầu phải thi đấu thì họ phải có nghĩa vụ thi đấu ở 8 giải kia. Họ chỉ được rút lui sau khi có chứng thực chấn thương từ bộ phận y tế của ATP. Nếu không sẽ bị phạt.



Song ATP có ngoại lệ cho những tay vợt rút lui khỏi 1 giải Masters 1000 mà không cần nêu lý do, trong các trường hợp sau: tay vợt có 600 trận thắng ATP trong sự nghiệp, có tuổi từ 31 trở lên hay thi đấu liên tục 12 năm trong khuôn khổ ATP. Djokovic đã có 634 trận thắng, anh đủ điều kiện rút lui.



Madrid Open là giải đấu có các tay vợt nam và nữ diễn ra cùng nơi và cùng lúc. Hôm nay 2.5, các tay vợt nữ như Ana Ivanovic, Agnieszka Radwanska, Madison Keys, Lucie Safarova… đã bắt đầu thi đấu vòng chính.



Ở giải nam, các hạt giống từ số 1 đến số 8 sẽ thi đấu từ vòng 2. Theo bắt thăm, hạt giống số 1 Federer và số 3 Rafael Nadal cùng nhánh thi đấu. Nadal có thể găp Stan Wawrinka ở tứ kết và Federer ở bán kết. Nhánh thi đấu kia có Andy Murray (số 2) và Kei Nishikori (số 4).

