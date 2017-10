Djokovic tái ngộ Murray tại bán kết Úc mở rộng 2012

Nóng bỏng các cuộc đấu bán kết Hôm nay, 26.1 (giờ VN), 2 trận bán kết nội dung đơn nữ sẽ diễn ra hứa hẹn nhiều kịch tính với những cặp đấu giữa đương kim vô địch Kim Clijsters (11) - Victoria Azarenka (3) của Belarus, còn cựu vô địch Maria Sharapova (4) đụng độ Petra Kvitova (2). Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ đổ dồn về trận bán kết sớm ở nội dung đơn nam khi “Tàu tốc hành Roger Federer sẽ thi thố với “ông vua sân đất nện” Rafael Nadal, bởi đây là lần đầu tiên kể từ Pháp mở rộng 2005, hai tay vợt thành công nhất trong thập niên qua có dịp so tài ở một giải Grand Slam. Hiện dù Federer chiếm ưu thế hơn so với Nadal trong thành tích, nhưng trong tỷ lệ đối đầu tay vợt Thụy Sỹ thực sự lép vế so với tay vợt Tây Ban Nha do chỉ thắng 9 trong 26 lần gặp nhau.