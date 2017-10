Djokovic tìm lại niềm tin

“Cuộc dạo chơi” với 42 trận thắng như chẻ tre ở mùa này của Djokovic (hạt giống số 2) đã chấm dứt sau thất bại trước Roger Federer ở bán kết Pháp mở rộng 2011. Giờ đây, sau những ngày tháng được dư luận tâng bốc lên tận mây xanh, tay vợt người Serbia phải trở về với thực tại để bắt đầu một cuộc chinh phục mới ở Wimbledon năm nay. Do chỉ kém tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal 65 điểm trên bảng xếp hạng ATP (12.005 so với 12.070 điểm), nên “cửa thiên đường” vẫn rộng mở với Djokovic nếu anh lại tỏa sáng trên mặt sân cỏ All England Club ở London. Thế nhưng, đường đến thiên đường của Djokovic lại dự báo nhiều chông gai khi Federer có thể vẫn là... người gác cửa.

Theo kết quả bốc thăm, sẽ không khó để tay vợt người Serbia vượt qua Jeremy Chardy (Pháp) ở vòng 1, nhưng trở ngại sẽ bắt đầu từ vòng 3 khi “chướng ngại vật” có thể là Viktor Troicki (13), Michael Llodra (19) và Robin Soderling (5) - những tay vợt vốn luôn phát huy được cú đánh thuận tay ở mặt sân cỏ Wimbledon. Nếu thẳng tiến đến bán kết, Djokovic nhiều khả năng sẽ tái ngộ “Tàu tốc hành” Federer.

Theo nhận định của giới chuyên môn, Djokovic sẽ khó có cơ hội lặp lại thành tích ở giải Úc mở rộng 2011, bởi giống như Caroline Wozniacki (1), tay vợt 24 tuổi của Serbia vẫn chỉ là “ông vua” nhỏ ở đấu trường lớn. Sau 6 năm bước vào sân chơi chuyên nghiệp, ngoài 2 danh hiệu Úc mở rộng, Djokovic vẫn luôn là “kẻ về sau” ở các đấu trường danh giá Grand Slam với 2 ngôi á quân và 6 lần góp mặt ở bán kết. Dẫu vậy, với tự tin cao độ và vừa trải qua gần 2 tuần dưỡng sức, Djokovic có quyền mơ đến lần đầu tiên được tôn vinh ở Wimbledon.

Giấc mơ ấy được huyền thoại Bjorn Borg của Thụy Điển tiếp sức với nhận xét: “Trong chuỗi trận bất bại vừa qua, Djokovic đã thể hiện những bước tiến vượt bậc trong lối chơi. Ngoài khả năng di chuyển linh hoạt và trả bóng tuyệt vời, những quả đánh thuận tay và trái tay của anh ấy đang dần đạt được sự lợi hại giống như Nadal và Federer”.

Nadal khởi đầu suôn sẻ Ở lượt trận vòng 1 giải đơn nam diễn ra hôm qua, ĐKVĐ Rafael Nadal (1) nhẹ nhàng đánh bại Michael Russell (Mỹ) với tỷ số 3-0 (6/4, 6/2, 6/2). Bất ngờ lớn nhất là thất bại 1-2 của tay vợt Brazil Thomaz Bellucci (30) trước đối thủ xếp hạng 113 thế giới Rainer Schuettler (Đức). Tại giải đơn nữ, ngoại trừ tay vợt Israel Shahar Peer (22) gác vợt trước đối thủ xếp hạng 89 thế giới Ksenia Pervak của Nga với tỷ số 1-2, các ứng cử viên vô địch như Vera Zvonareva (2), Venus Williams (23) đều vượt qua vòng 1. Chiến thắng ấn tượng nhất thuộc về Kimiko Date-Krumm trước tay vợt Katie O'Brien (Đức) với điểm số 6/0, 7/5 dù tay vợt Nhật Bản sắp bước qua tuổi 41. Hôm nay, Roger Federer (3), Novak Djokovic (2), Robin Soderling (5), Caroline Wozniacki (1), Li Na (3), Maria Sharapova (5) và ĐKVĐ Serena Williams sẽ xuất trận. Cặp đấu gây chú ý nhất là cuộc đụng độ giữa John Isner (Mỹ) và Nicolas Mahut (Pháp).

Nguyên Khoa