Fed Cup Việt Nam thất bại đáng tiếc trước New Zealand

(TNO) Tuyển quần vợt nữ Việt Nam (VN) đã phải nhận thất bại với tỷ số đậm 0-3 trước tuyển New Zealand tại giải quần vợt đồng đội nữ giới (Fed Cup) khu vực châu Á - Thái Bình Dương (nhóm 2), diễn ra vào tối ngày 5.2 (giờ VN).

Tay vợt nữ có thứ hạng cao nhất New Zealand Marina Erakovic - Ảnh: Reuters

Fed Cup diễn ra tại Kazakhstan từ ngày 4 - 10.2. Các tuyển thủ nữ quần vợt VN nằm ở bảng A cùng với các đội tuyển Hồng Kông - Trung Quốc (hạt giống số 1, hạng 47 thế giới), New Zealand (hạt giống số 4, hạng 59 thế giới), Turkmenistan (hạng 64 thế giới) và Singapore (hạng 71 thế giới).

Ra quân trong ngày khai mạc 4.2, cả tuyển thủ 4 của VN gồm Huỳnh Phương Đài Trang, Nguyễn Ái Ngọc Vân, Huỳnh Phi Khanh, Trần Thị Tâm Hảo dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đình Bảo Trị đã có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự Fed Cup trước đối thủ Singapore với tỷ số khá dễ dàng 3-0.

Hôm qua, 5.2, trong trận đấu thứ 2 với đội New Zealand được đánh giá là rất mạnh. Tuy chỉ được xếp là hạt giống số 4, nhưng New Zealand đã từng tham gia ở nhóm 1 và do không tham dự trong năm 2012 nên bị rơi xuống nhóm 2. Trước đối thủ rất mạnh này, đội tuyển VN đã để thất bại với tỷ số 0-3 sau 5 giờ thi đấu.

Ngoại trừ trận thua trong lượt đấu thứ 2 của Đài Trang trước tay vợt có đẳng cấp rất cao vừa tham gia Úc mở rộng 2013 Marina Erakovic (hạng 67 thế giới) với điểm số 0/6, 2/6, thì trong 2 trận đấu còn lại, các tay vợt VN đều có những trận đấu rất ngang ngửa với các tay vợt New Zealand.

Đáng tiếc nhất là trong trận đấu đầu tiên của Tâm Hảo gặp tay vợt Emily Fanning (hạng 1.060 thế giới). Sau khi có chiến thắng trong ván thứ nhất với điểm số 6/3. Thì trong ván đấu thứ 2, Tâm Hảo đã tiến rất gần với chiến thắng khi cô tạm dẫn trước 5/3.

Ở bàn đấu thứ 9, Fanning cầm giao bóng và Tâm Hảo có 2 cơ hội kết thúc trận đấu khi điểm số là 15/40. Tuy nhiên, tuyển thủ VN đã không thể tận dụng được cơ hội này và để thua ngược ván thứ hai với điểm số 6/7. Mất tinh thần sau khi để thất bại ở ván thứ 2, Tâm Hảo đã để thua một cách chóng vánh 0/6 trong ván quyết định.

Trong trận đấu đôi, cặp Đài Trang - Tâm Hảo cũng đã để thua ngược cặp Emme Hayman- Abigail Guthrie với điểm số 6/4, 3/6, 4/6.

HLV Bảo trị cho biết: “Do đội tuyển VN nằm ở bảng đấu khá nặng. Vì vậy mục tiêu của đội là giành chiến thắng trước Turkmenistan ở lượt đấu cuối cùng để tranh thứ hạng 5-6 của nhóm đấu này”.

Hôm nay 6.2, VN sẽ được nghỉ một ngày trước khi gặp đội Hồng Kông và Turkmenistan ở hai lượt đấu tiếp theo.

Minh Tân