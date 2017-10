Federer trổ tài ca hát với ban nhạc 'Những tay vợt đánh trái tay 1 tay'

Tay vợt kỳ cựu Roger Federer cùng với 2 đồng nghiệp Grigor Dimitrov và Tommy Haas đang 'gây bão'' khi trình diễn bài hát nổi tiếng 'Hard to Say I'm Sorry', cùng với phần đệm đàn piano điêu luyện của nhà sản xuất âm nhạc David Foster.

Phần trình diễn quá ấn tượng, đến nỗi ông Foster nói vui: “Chúng tôi đang chuẩn bị thành lập một ban nhạc nam, và lấy tên là Những tay vợt đánh trái tay 1 tay”. Xem Federer, Hass và Dimitrov thể hiện khả năng ca hát - Nguồn: Facebook “Backhand” là một kỹ thuật đánh bóng trong môn quần vợt, mà cả 3 tay vợt Federer, Dimitrov và Haas đều là những người chuyên trả giao bóng chỉ 1 tay đặc trưng và khá giống nhau. Có lẽ vậy, mà họ cũng có tương đồng với khiếu ca hát khi cả 3 cùng hòa giọng rất ngọt ngào như ca sĩ thứ thiệt trong bài hát trứ danh trên. Federer đã đăng đoạn clip trình diễn bài hát đầy ngẫu hứng này trên trạng mạng xã hội cá nhân Facebook của mình và lập tức gây bão, với hàng chục ngàn lời bình luận dí dỏm và đầy ngỡ ngàng với tài lẻ ca hát của các tay vợt nam nổi tiếng này. tin liên quan Federer gặp đàn em Wawrinka trong trận chung kết Indian Wells Người Thụy Sỹ đã thống trị giải quần vợt nam Indian Wells năm nay khi cả Roger Federer (9) lẫn đàn em Stan Wawrinka (3) đều có được chiến thắng trong trận bán kết trước Jack Sock (Mỹ, 17) và Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha, 21) cùng với tỷ số 2-0 vào rạng sáng nay (19.3, giờ VN). Ông Foster là người từng viết, sản xuất các bài hát cho các ca sĩ tên tuổi thế giới như các danh ca Whitney Houston, Rod Stewart, Madonna, Seal và Mary J Blige, nên không biết chừng sẽ thành lập luôn ban nhạc “Những tay vợt đánh trái tay 1 tay” với các thành viên Federer, Dimitrov và Haas. Đặc biệt, trong đoạn clip trên còn có sự xuất hiện đột ngột của tay vợt Novak Djokovic hòa giọng góp vui, khiến không ít người “giật mình”. Hiện Federer đang thi đấu tại bán kết giải India Wells Masters và đánh bại tay vợt Jack Sock điểm số 6/1, 7/6 (7/4) vào chung kết gặp đồng hương Wawrinka (thắng đối thủ Carreno Busta tỷ số 6/3, 6/2). Trận chung kết giữa Federer và Wawrinka diễn ra lúc 3 giờ sáng ngày 20.3 (giờ VN). Giang Lao