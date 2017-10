Giải bóng bàn vô địch QG 2011: Nữ TP.HCM, nam Quân đội đăng quang

Với sự thiếu vắng cây vợt số 2 Mai Xuân Hằng, đội Viễn thông TP.HCM dồn hết hy vọng vào Mai Hoàng Mỹ Trang trong trận tranh ngôi vô địch cùng Bộ Công an. Cây vợt số 1 Việt Nam đã đáp lại sự kỳ vọng đó với chiến thắng trong trận đầu trước Mai Hương với tỷ số 3-0. Tuy nhiên ở ván thứ 2, tay vợt trẻ đang lên Nguyễn Việt Linh đã cân bằng tỷ số 1-1 cho Bộ Công an khi thắng Hồng Hạnh với tỷ số 3 -0. Tình thế trở nên khó khăn với ĐKVĐ Viễn thông TP.HCM khi Quỳnh Trâm để thua Tường Giang ở trận thứ ba và bị Bộ Công an vượt dẫn với tỷ số 2-1. Tuy nhiên sau đó, Mỹ Trang chứng tỏ đẳng cấp số 1 của mình khi vượt qua Nguyễn Việt Linh ở trận đấu thứ tư với tỷ số sít sao 3-2. Ở trận đấu quyết định, Hồng Hạnh đã không phụ công đồng đội khi đánh bại Mai Hương với tỷ số 3-0 giúp Viễn thông TP.HCM đăng quang nghẹt thở.

Ở trận chung kết nam giữa Quân đội gặp Petro Việt Nam diễn ra hấp dẫn không kém. Quân đội nhanh chóng vượt dẫn với tỷ số 2-0 khi Đinh Quang Linh thắng Tô Đức Hoàng và Nguyễn Thành Luân lần thứ hai lật đổ tượng đài Đoàn Kiến Quốc (lần đầu ở vòng loại). Tuy nhiên ở trận thứ ba, Đào Duy Hoàng rút ngắn tỷ số 1-2 cho Petro Việt Nam khi vượt qua Dương Văn Nam với tỷ số 3-1. Ở trận thứ 4 then chốt, Đinh Quang Linh đã làm nên điều thần kỳ khi đánh bại Đoàn Kiến Quốc với tỷ số 3-1 giúp Quân đội vượt qua Petro Việt Nam với tỷ số chung cuộc 3-1 và đăng quang ngôi vô địch. Ở vòng bảng, Quân đội chịu thua Petro Việt Nam với tỷ số 2-3.

Quỳnh Anh