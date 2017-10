Giải Úc mở rộng 2011: Li Na mơ đăng quang

Ở giải Úc mở rộng năm ngoái, Li Na (hạt giống số 9) không được đánh giá cao dù vào đến bán kết (thua Serena Williams). Tuy nhiên ở giải năm nay, tay vợt Trung Quốc đang trở thành một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch khi tiến vào bán kết một cách thuyết phục, chưa để thua 1 ván nào qua 5 trận đấu. Và ở trận tứ kết diễn ra hôm qua, nạn nhân tiếp theo của Li Na là tay vợt người Đức Andrea Petkovic (30), người đã xuất sắc hạ á quân ở giải năm trước Justine Henin tại vòng 4.

Hôm nay, các trận đấu còn lại của vòng tứ kết sẽ diễn ra với những cặp đấu: Rafael Nadal (1) - David Ferrer (7), Andy Murray (5) - Alexandr Dolgopolov; Đơn nữ: Agnieszka Radwanska (12) - Kim Clijsters (3), Petra Kvitova (25) - Vera Zvonareva (2).

Dù nhập cuộc hơi cứng nhưng Li Na đã kịp điều chỉnh nhịp độ trận đấu để đánh bại Petkovic ván đầu với điểm số 6/2 chỉ trong 31 phút. Dù tay vợt Đức lấy lại sự tự tin ở ván 2 khi liên tục san bằng điểm số, nhưng vẫn bị khuất phục và gác vợt với điểm số 4/6. Li Na hạnh phúc nói sau trận đấu: “Tôi luôn ước mình được một lần lên ngôi ở một giải Grand Slam, nhưng trước mặt tôi vẫn còn 2 trận đấu nữa”. Ở bán kết, Li Na sẽ gặp một thách thức lớn hơn do phải giáp mặt với tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki, người thắng Francesca Schiavone (6) của Ý. Hiện tại, ngoài phong độ ổn định, Wozniacki đang gặp nhiều may mắn, kể cả trận tứ kết gặp Schiavone. Trong trận này, dù tay vợt Đan Mạch gác vợt ở ván 1 với điểm số 3/6, nhưng Schiavone sau đó tỏ ra đuối sức ở 2 ván còn lại do trải qua một trận đấu "đày ải sức lực" ở vòng 4 với Svetlana Kuznetsova (23) diễn ra gần 5 tiếng đồng hồ. Nắm bắt cơ hội, Wozniacki tung nhiều pha đánh bóng sâu về 2 góc sân buộc Schiavone liên tục di chuyển đến kiệt sức rồi đành chịu thua ở 2 ván còn lại với cùng điểm số 3/6.

Ở giải đơn nam, ĐKVĐ Roger Federer (2) lần thứ 8 liên tiếp vào bán kết Úc mở rộng khi không mấy khó khăn vượt qua tay vợt đồng hương Thụy Sĩ - Stanislas Wawrinka (19) với 3 ván thắng trắng (6/1, 6/3, 6/3). Ở trận đấu còn lại, Novak Djokovic (3) dễ dàng hạ gục Tomas Berdych (6) 6/1, 7/6 và 6/1 và gặp Federer ở bán kết. Đây là cơ hội để tay vợt Serbia báo thù cho thất bại trước Federer ở bán kết ATP World Tour Finals hồi cuối năm ngoái.

