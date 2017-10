Gulbis với tuyệt chiêu hóm hỉnh

Khó có bất ngờ ở ngày 24.5 Do chỉ phải gặp những đối thủ dưới cơ ở vòng 1, ngày thi đấu thứ 2 của giải được dự đoán sẽ “trời êm bể lặng”. Trước một Peter Luczak kém xa về thứ hạng (hạng 71 thế giới), Federer nhiều khả năng chiến thắng dễ dàng. Tương tự, một Gianni Mina không mấy tên tuổi khó lòng tạo được cú sốc trước Rafael Nadal. Có chăng bất ngờ sẽ là cuộc so tài giữa Andy Murray và Richard Gasquet. Gasquet vừa được tiếp thêm sức mạnh tinh thần khi lên ngôi tại giải Nice Open. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu rất hấp dẫn và chứa đựng nhiều bất ngờ.



Ở đơn nữ, Serena Williams sẽ chạm trán Stefanie Voegele trong ngày ra quân. Trong khi đó, Justine Henin có trận so tài với Tsvetana Pironkova. Nhiều khả năng, chiến thắng sẽ thuộc về Serena và Henin ở vòng đấu này. P.N Một số trận đáng chú ý



Nam: Roger Federer - Peter Luczak; Andy Murray - Richard Gasquet; John Isner - Andrey Golubev; Andy Roddick - Jarkko Nieminen; Novak Djokovic - Evgeny Korolev; Rafael Nadal - Gianni Mina



Nữ: Serena Williams - Stefanie Voegele; Maria Sharapova - Ksenia Pervak; Jie Zheng - Ekaterina Bychkova; Samantha Stosur - Simona Halep; Jelena Jankovic - Alicia Molik; Dinara Safina - Kimiko Date Krumm