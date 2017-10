Hàng loạt VĐV cầu lông TP.HCM xin nghỉ

Trong lá đơn được đồng ký tên ngày 9.7.2010, các tay vợt này nêu lý do: “Trưởng bộ môn (Trần Nguyễn Trí Dũng) có biểu hiện lạm quyền, can thiệp quá sâu vào công tác huấn luyện trong khi đó lại không quan tâm đến tình hình tập luyện và các điều kiện cần thiết để chúng em có thể tập luyện một cách tốt nhất và nâng cao thành tích cho đội”. Các tay vợt đưa ra hai lý do cụ thể: 1/Không được tạo điều kiện tập huấn nước ngoài và tham gia các giải đấu quốc tế để nâng cao trình độ, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc; 2/Trưởng bộ môn không công khai việc nhận tài trợ dụng cụ thi đấu cho VĐV. Trong khi VĐV tự tìm tài trợ cho mình thì bị trưởng bộ môn cản trở không cho ký hợp đồng…

Trong số 6 tay vợt này, hiện Nguyễn Tiến Minh đang thi đấu giải Grand Prix Úc, còn Tuấn Kiệt và Nguyễn Khang đã lên đường sang Singapore dự giải quốc tế vào hôm qua. Chúng tôi đã tiếp xúc với những tay vợt còn lại để tìm hiểu sự việc. VĐV Dương Bảo Đức bức xúc: “Vừa rồi tôi và Cao Hiếu được ProAce ký hợp đồng tài trợ 5 triệu đồng/tháng. Chúng tôi có báo việc này cho trưởng bộ môn Trí Dũng nhưng ông chỉ cười mà không nói gì. Mới đây, khi được quyền tham dự giải cầu lông vô địch TG, ông Dũng kêu tôi lên và nói: Giải này em có muốn đi không. Muốn đi thì tự túc chứ Sở chỉ lo kinh phí cho Hồng Gấm. Khi tôi nói mình không có kinh phí để đi, ông Dũng mới nêu lý do là vì tôi đã ký hợp đồng với ProAce nên phải tự túc còn muốn đi bằng kinh phí của Sở thì phải hủy hợp đồng với ProAce. Tôi không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Sau đó phải nhờ đồng đội xin kinh phí từ Liên đoàn cầu lông TP.HCM, tôi mới có tiền để đi giải vô địch TG”.

Bảo Đức cho biết lá đơn đã được gửi lên những người có trách nhiệm cả tuần nay nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. “Từ thứ Hai (19.7), chúng tôi sẽ không tập luyện mà chờ giải quyết từ lãnh đạo. Những việc làm thiếu trách nhiệm của trưởng bộ môn đã làm tinh thần chúng tôi sa sút, không thể an tâm tập luyện và cống hiến cho cầu lông TP.HCM”, Bảo Đức cho biết.

Trao đổi với Thanh Niên Tin nhanh Thể thao, PGĐ Sở VH – TT & DL TP.HCM Nguyễn Hùng, cho biết: “Tôi đã nghe phong thanh chuyện các VĐV cầu lông xin nghỉ vào tuần trước. Nhưng hiện ban giám đốc vẫn chưa nhận được đơn của các em. Chúng tôi hứa sẽ tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, làm việc với các bên liên quan để tìm hiểu rõ ràng sự việc. Không thể để những việc này cứ lình xình mãi, ảnh hưởng đến phong trào của thể thao TP.HCM”.

Hồi đầu năm, bóng bàn TP.HCM cũng xảy ra chuyện hàng loạt VĐV nộp đơn xin nghỉ để phản đối cách làm việc của trưởng bộ môn. Sau đó vị trưởng bộ môn bóng bàn phải thôi chức.

Hoàng Quỳnh