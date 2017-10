Hấp dẫn hơn nhờ 3 tay vợt rút lui giờ chót!

Nalbandian gặp chấn thương khi cùng tuyển quần vợt Argentina tranh bán kết Davis Cup gặp Pháp ngày 19.9 vừa qua. Tay vợt này đã ngỏ lời xin lỗi đến BTC và hẹn góp mặt ở giải lần sau vì “bác sĩ khuyên không nên thi đấu để lành hẳn chấn thương”. Đại diện quần vợt Mỹ Robby Ginepri dù đã hoàn tất mọi thủ tục sang Việt Nam nhưng “trong một buổi tập đạp xe leo núi bình thường, tôi bị thương một cách quái lạ và phải giải phẫu khuỷu tay trái”. Đó là lý do tay vợt này gửi đến BTC lời cáo lỗi. Trong khi đó, quá trình hồi phục chấn thương của Tommy Haas (khiến anh không thể tham dự US Open) diễn ra chậm hơn dự tính. Do đó, tay vợt này không dám mạo hiểm đến với giải.

Do Ginepri hiện xếp hạng 114 TG, Nalbandian (hạng 39) và Tommy Haas (hạng 252) rút lui nên người hâm mộ quần vợt Việt Nam được dịp gặp mặt Mardy Fish (Mỹ, hạng 19 TG). Từ đầu năm đến nay, Mardy Fish thể hiện phong độ tốt khi đoạt 2 danh hiệu vô địch đơn nam, 2 ngôi vô địch đôi nam trong hệ thống ATP World tour. Anh cũng đánh bại những tay vợt rất mạnh như Andy Murray, Andy Roddick, Fernando Verdasco… Trong khi đó, Juan Monaco và Tommy Robredo là hai tay vợt đang đầy khát khao chinh phục làng quần vợt nhà nghề thế giới.



Mardy Fish

Juan Monaco

Những sự thay đổi bất ngờ, ngoài ý muốn này xem ra không làm nản lòng giới am hiểu quần vợt lẫn người hâm mộ Việt Nam.

Lịch đến và thi đấu của các tay vợt: Lịch đến (Sân bay Tân Sơn Nhất): 14g50 ngày 29.9: Tommy Robredo

10g20 ngày 30.9: Mardy Fish, 22g05: Sam Querrey.

Lịch thi đấu (tại NTĐ Phú Thọ):

Ngày 1.10, bán kết 1 (18g):

Sam Querrey – Juan Monaco; bán kết 2 (19g45):

Tommy Robredo – Mardy Fish

Ngày 2.10: 18g: chung kết

Quỳnh Anh