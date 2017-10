HLV Suharno “than trời”

Đó là một bất ngờ thú vị. Tuy nhiên đối với HLV Suharno việc phải đối mặt với đội nào, ông thổ lộ sẽ mang hết kinh nghiệm có được để giúp học trò giành thắng lợi.

Tuyển nam Việt Nam góp mặt tại giải với 5 tay vợt gồm: Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Hoàng Nam, Huỳnh Vinh (đơn nam), Bảo Đức/Cao Hiếu (đôi nam). Với thực lực hiện tại, tuyển VN rất khó vượt qua đội mạnh hơn là Indonesia.

Do vậy, đối thủ chính của VN sẽ là đội Singapore. Cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ phân định ngôi nhì bảng. VN từng thắng Singapore với tỷ số 3 - 2. Tuy nhiên, nỗi lo hiện tại của đội là vị trí đơn nam thứ ba. Vị trí này hiện giao phó cho tay vợt Huỳnh Vinh còn non kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Do đó HLV Suharno đang tính tới chuyện sẽ đưa Tiến Minh đánh đôi cùng Hoàng Nam nhằm tính đến trận đôi nam quyết định. Nếu thắng Singapore, nhiều khả năng VN xếp hạng nhì bảng A và sẽ gặp đội xếp nhất bảng C (theo quy định của Liên đoàn cầu lông TG, BWF).

Ngày mai (20.2), tuyển VN sẽ lên đường sang Thái Lan dự giải.

Hoàng Quỳnh