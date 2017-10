Hoàng Nam nhắn với mẹ 'ngán đồ ăn Tây tận cổ rồi'

Bữa cơm Việt Nam chờ sẵn

“Tính ra Nam đã đi 2 tháng rưỡi, từ Davis Cup và Nam nói là đã ngán đồ ăn Tây tận cổ rồi. Bởi vậy gia đình tính sẽ nấu một bữa cơm Việt Nam để em ăn thật đã.



Chúng tôi sẽ làm các món gà nướng, bò, thịt luộc cuốn bánh tráng. Đó là những món mà Nam thích ăn nhất”, bà Đỗ Thanh Yến - mẹ của Nam chia sẻ với Thanh Niên Online.



Với một người mẹ, việc chờ đợi người con trai đi biền biệt nhiều tháng trời luôn không dễ dàng. Bà Yến cho biết thêm: “Nam rất ít liên lạc với gia đình. Đánh xong cháu chỉ báo về ngắn gọn. Gia đình cũng chỉ chúc mừng rồi nói con nghỉ ngơi đi. Có vui cũng chỉ dám để trong lòng chứ không nói ra vì sợ gây áp lực cho con.



Ở giải Wimbledon này, chúng tôi có mơ cũng không dám nghĩ đến chức vô địch. Gia đình chỉ mong Nam từng trận, từng trận vượt qua những thử thách chứ không dám đặt chỉ tiêu để tránh tạo áp lực lên Nam.



Quan trọng là Nam và đồng đội đã phối hợp rất tốt và trưởng thành nhanh chóng qua từng trận. Gia đình chỉ ủng hộ về mặt tinh thần, giống như bữa cơm Việt Nam mà chúng tôi sẽ làm để Nam thỏa ước nguyện sau hơn 2 tháng trời biền biệt chỉ ăn toàn đồ Tây”.



Không đổ thừa cho vợt



Trong những thời khắc gay go nhất, gia đình Nam từng tính đến giải pháp đổi vợt khi anh gặp chấn thương và chơi không tốt ở vòng một nội dung đơn nam tại giải trẻ Wimbledon.



“Sau trận đấu ở vòng 1 nội dung đơn Wimbledon, Nam nhắn về nói “cú thuận tay của con kỳ quá, mất cảm giác con đánh không được. Đánh bóng toàn bị trúng vào cạnh vợt, bóng không vô giữa vợt được”.

Lý Hoàng Nam - Ảnh: Khả Hòa Lý Hoàng Nam - Ảnh: Khả Hòa

Khi đó gia đình tự hỏi sao kỳ quá. Hay tại do cây vợt. Đó là thới điểm chúng tôi tính cho Nam đổi vợt vì sau 8 năm dùng vợt cũ đến trước Wimbledon Nam chuyển sang một loại vợt khác.Tuy nhiên, HLV không đồng ý, bắt Nam phải sử dụng tiếp cây vợt mới và nói: “Thành bại là do em chứ không phải do vợt. Em phải cố gắng thích ứng với cây vợt này. Phải cố gắng thích nghi với cây vợt mới ở nội dung đánh đôi”, mẹ của Hoàng Nam nhớ lại.Bà Yến chia sẻ tiếp: “Về vấn đề chuyên môn, quan điểm của gia đình là để Nam và HLV toàn quyền. Chúng tôi chỉ ý kiến vì Nam đã đánh vợt cũ quá lâu, 8 năm rồi. Nhưng quyết định là phải để người chuyên môn.Khi đó, tôi nói thôi ba mẹ không bàn vụ vợt nữa, con ráng tập để thích nghi. Rất may, sau đó em dần thích ứng được. Về sau, Nam gọi về nhà nói “con tự tin lại rồi”. Từ đó, không ai nhắc lại chuyện thay vợt nữa.Qua chuyện này, chúng tôi rất mừng vì thành công tại giải Wimbledon không chỉ đến từ danh hiệu. Nó còn đến từ sự trưởng thành về bản lĩnh của Hoàng Nam. Đúng như HLV đã nói, thành bại là tại mình chứ không phải do vợt”.