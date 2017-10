Hoàng Thiên bị xóa tên khỏi giải trẻ Úc mở rộng

Đáng nói là việc Hoàng Thiên bị ITF rút tên không phải vì tay vợt này không đủ điều kiện tham gia mà do lỗi trong khâu đăng ký. Cụ thể khi được chọn dự giải trẻ Úc mở rộng thì cùng thời gian này, Hoàng Thiên lại đăng ký dự giải U.18 tại New Zealand. Theo quy định của ITF đối với các giải trẻ trong hệ thống: Nếu một tay vợt đăng ký trùng 2 giải đấu trong cùng thời điểm diễn ra mà không rút tên khỏi 1 trong 2 giải đúng hạn, ITF có quyền xóa tên tay vợt đó khỏi giải được xếp hạt giống thấp hơn. Hoàng Thiên khi đăng ký thi đấu tại giải U.18 New Zealand được xếp hạt giống số 1, trong khi giải trẻ Úc mở rộng anh lại phải đấu từ vòng loại nên ITF đã chủ động gạch tên Hoàng Thiên khỏi giải đấu nằm trong hệ thống Gland Slam.

Hôm qua tại giải quần vợt U.18 quốc tế Loy Yang Traralgon (Úc), Hoàng Thiên để thua Emmett Egger (Mỹ, hạng 117 trẻ TG) với tỷ số 0-2 (4/6, 3/6) và bị mất quyền vào vòng đấu chính.

Ngay khi nhận được thông báo bị rút tên khỏi giải trẻ Úc mở rộng vì những quy định ngặt nghèo trên, ông Nguyễn Ngọc Minh (bố Hoàng Thiên) cùng 2 HLV của tay vợt này đã chủ động liên lạc với BTC nhằm tìm giải pháp giúp Hoàng Thiên được dự giải. Tuy nhiên đến tối qua, BTC vẫn chưa trả lời và giải pháp duy nhất nếu có là ITF nhường cho Hoàng Thiên 1 suất ưu tiên (wild card) vốn dành cho các tay vợt chủ nhà, nhưng đây là điều khó xảy ra.

Việc bị “truất quyền thi đấu” không đáng có ở giải trẻ Úc mở rộng vì sơ sót trong thủ tục đăng ký của Hoàng Thiên là bài học đắt giá không chỉ cho tay vợt này mà cho các VĐV khác khi tranh tài ở những giải quốc tế.

Hoàng Quỳnh