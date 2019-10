Hơn 400 tay vợt làm “ nóng” giải Cộng đồng tennis mở rộng 2019

Kết quả chung cuộc của 5 nội dung: Đơn Nam 675 : Vô địch : Dần Long Khánh Hạng nhì : Văn Duy Đồng Đồng hạng ba : Lộc Q12 - Cường Cát Tường Đôi Nam Nữ 1375 : Vô địch : Tấn Đà - Nguyễn Chuột Hạng nhì : Vương Soda - Lan Châu Đồng hạng ba : Bình Long Khánh - Khoa L.A và Khiêm Tiền Giang - Tuyền Khang An Đôi Nam 1400 Vô địch : Nam Q9 - Lê Vũ Phương Hạng nhì : Thảo Cần Thơ - Phúc Thốt Nốt Đồng hạng ba : Mr Lee - Sơn Ô Tô và Sài Gòn Tín Nghĩa - Dương Q12 Đôi Nam 1550: Vô địch : Đức Phan Thiết - Nam Than Đá Hạng nhì : Tâm Tiền Giang - Kỷ Hà Tiên Đồng hạng ba : Thanh VBT - Hoài Nhân Quán và Kiệt Sahara - Liêm Sahara Đôi Nam 1700: Vô địch : Triết Q.6 - Đức PT Hạng nhì : Linh T77 - Tài An Giang Đồng hạng ba : Trường Thanh Đa - Thành 41 Bis và Đờn Kỳ Hoà - Đen Sahara