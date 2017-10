Không dễ trụ hạng!

Đầu tháng 4, đội tuyển quần vợt VN sẽ tập trung tập huấn chuẩn bị tranh tài ở Davis Cup nhóm III khu vực châu Á – Thái Bình Dương (diễn ra từ ngày 28.4 đến ngày 2.5 tại Iran). Có không ít những thay đổi trong thành phần tuyển VN nhưng mục tiêu lớn nhất là trụ hạng vẫn khó thành hiện thực.

Do tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên (Tanimex TP.HCM) bị chấn thương nên đội tuyển tập trung lần này dự kiến sẽ chỉ 4 tay vợt gồm: Đỗ Minh Quân (Tanimex TP.HCM), Hoàng Thành Trung (tự do), Lê Quốc Khánh (Quân đội) và Bùi Trí Nguyên (Becamex Bình Dương). Đây là đội hình chính của tuyển VN dự tranh tại SEA Games 25. Tay vợt hiện xếp hạng 2 trên bảng xếp hạng của quần vợt Việt Nam là Ngô Quang Huy (Tanimex TP.HCM) tiếp tục không được chọn. Theo giải thích của TTK Trần Ngọc Lịnh việc tuyển chọn lực lượng lần này dựa trên sở trường sở đoản và nhất là thành tích thi đấu quốc tế của các tay vợt VN, do đó đội hình trên là hợp lý. Khác với những lần tập trung trước, đội tuyển thường tập luyện tại Trung tâm HLTTQG TP.HCM (Thủ Đức), lần này đội tuyển sẽ tập trung tập luyện tại cụm sân quần vợt khu Liên hợp thể thao Phú Thọ (TP.HCM). Thành phần BHL dự kiến cũng có một số thay đổi so với những lần tập trung trước đây.

Davis Cup nhóm III lần này thu hút các đội Bangladesh, Kuwait, Lebanon, Oman, Ả-Rập Saudi, Syria, Iran và tuyển VN. Ở nhóm này, tuyển VN được đánh giá là một trong những đội yếu nhất, do đó khả năng tranh chấp lên nhóm II là gần như không thể. Không những thế, mục tiêu trụ hạng của VN cũng khó bởi có đến hai đội xếp cuối nhóm phải xuống hạng. Càng khó khăn hơn bởi ở Davis Cup lần này, các đội phải thi đấu trên sân đất nện vốn xa lạ so với các tuyển thủ VN. Niềm hy vọng duy nhất của quần vợt VN là trông chờ các nước khác không cử lực lượng mạnh nhất tranh tài, khi đó may ra có cơ hội tranh chấp.

Quần vợt VN từng lên nhóm III vào năm 2008 nhưng một năm sau cũng phải xuống chơi nhóm IV (nhóm thấp nhất). Từ đó đến nay, tình hình lực lượng quần vợt VN không chuyển biến tích cực về chuyên môn nên rất khó trông chờ một vé trụ hạng.

