Kiến Quốc không tranh suất dự Olympic

Cây vợt số 1 VN Đoàn Kiến Quốc (ảnh) đã bỏ qua cơ hội có mặt ở Olympic lần thứ 3 liên tiếp sau khi chủ động rút khỏi đội tuyển bóng bàn VN dự tranh vòng loại tuyển chọn tại khu vực Đông Nam Á vào đầu tháng 2 ở Thái Lan và giải châu Á vào tháng 4 tại Hồng Kông.

Lý do chính theo Kiến Quốc là: “Không phải tôi không có tham vọng. Nhưng tôi biết mình không còn như trước nữa khi đỉnh cao của tôi đã qua và tuổi tác cũng đã không còn đủ dẻo dai như trước. Do vậy, nếu có cố thì cũng khó để giành suất vì đối thủ rất mạnh. Ở Đông Nam Á chỉ có tay vợt đứng đầu, còn châu Á là phải vào tứ kết mới có suất đi Olympic London. Hơn nữa, do sắp lập gia đình nên vào thời điểm này phong độ của tôi không thật tốt vì vậy tôi muốn nhường chỗ trong đội tuyển lại cho các đàn em”.

Trưởng bộ môn bóng bàn Nguyễn Đức Long cũng xác nhận: “Việc Kiến Quốc rút khỏi đội tuyển nam là một thiệt thòi vì anh vẫn là tay vợt chủ lực và có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Chúng tôi tôn trọng quyết định của Quốc vì không ai có thể đứng trên cao mãi trong sự nghiệp”.

Như vậy, thay thế Kiến Quốc tranh suất dự Olympic sẽ là Trần Tuấn Quỳnh và Đinh Quang Linh. Còn về nữ là Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Việt Linh.

