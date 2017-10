Lý Hoàng Nam ngược dòng vô địch giải quần vợt nhà nghề Thái Lan F3 Futures

[VIDEO]: HOÀNG NAM ĐĂNG QUANG TẠI THÁI LAN

Tay vợt 30 tuổi Jankovits Yannick từng vươn lên hạng 226 ATP và sở hữu 13 danh hiệu vô địch đơn nam Men’s Futures, đã tận dụng hiệu quả những cú giao bóng mạnh, hiểm hóc để thắng nhanh trong những bàn anh cầm giao bóng. Tay vợt này cũng khắc chế được lối đánh bóng bền của Hoàng Nam để 2 lần bẻ bàn cầm giao bóng, giành chiến thắng 6/2 trong ván đầu.

Đó cũng là ván đấu mà Hoàng Nam chơi bóng thiếu ổn định, đặc biệt là những pha lên lưới dứt điểm còn thiếu dứt khoát. Sớm để đối thủ bẻ bàn cầm giao bóng trong ván 2 nhưng Hoàng Nam chơi kín kẽ hơn, chắt chiu từng cơ hội để bẻ lại bàn cầm giao bóng của Jankovits Yannick, cân bằng 2/2. Những điều chỉnh trong lối chơi giúp Hoàng Nam không bị cuốn theo lối đánh của đối thủ, do đó tay vợt quê Tây Ninh liên tục ghi điểm để so kè điểm số đến 6/6, đưa ván đấu vào loạt tie-break.

Ở loạt tie-break, Hoàng Nam để Yannick dẫn trước 2/0 nhưng cân bằng được 2/2 sau đó bứt phá dẫn điểm đến 5/3, 6/4 và kết thúc bằng chiến thắng 7/5, cân bằng tỷ số 1-1, đưa trận chung kết vào ván 3 quyết định.

Sức trẻ cùng sự tập trung tốt hơn giúp Hoàng Nam càng đánh càng hay không còn dưới cơ so với đối thủ. Sau khi so kè đến 2/2, Hoàng Nam liên tục có cơ hội bẻ bàn cầm giao bóng của Yannick và anh đã thành công, vươn lên dẫn trước 3/2 sau những pha đánh giằng co đầy hấp dẫn. Quyết tâm đòi break giúp Yannick thi đấu đầy nỗ lực trong ở bàn thứ 6 nhưng Hoàng Nam đánh bóng đầy biến hóa, liên tục gỡ hòa trước khi giành chiến thắng, nâng cách biệt lên 4/2 rồi 5/3 rồi kết thúc bằng chiến thắng 6/4.

Ngôi vô địch giúp Hoàng Nam tích lũy thêm 18 điểm, nâng tổng số điểm lên 81 điểm và tiến sâu vào tốp 500 ATP. Đây cũng là ngôi vô địch đơn nam nhà nghề thứ 2 trong sự nghiệp của Hoàng Nam.

Hoàng Quỳnh