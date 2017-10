Lý Hoàng Nam: 'Quần vợt Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan'

Sau buổi họp báo hôm qua tại Thái Lan, HLV Trương Quốc Bảo cho biết đội hình tuyển Thái Lan gồm Kittiphong Wachiramanovong (hạng 816 ATP), Pruchya Isarow (hạng 851 ATP) đảm đương đánh đơn, và anh em nhà Ratiwatana là Sanchai và Sonchat hiện xếp hạng 107 đôi nam ATP. So đội hình này thì mục tiêu của tuyển VN là nhắm vào các trận đơn bởi đôi của Thái Lan quá mạnh. Hoàng Nam (hạng 871 ATP) không hề lép vế so với Kittiphong hay Pruchya. Do đó mối lo nhất vẫn nằm ở vị trí đơn số 2 ở Nguyễn Hoàng Thiên. Điều ban huấn luyện có thể an tâm ở tay vợt TP.HCM này là dù bị đánh giá thấp nhưng Hoàng Thiên luôn thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao, có thể bùng nổ khi cần thiết. Điển hình ở trận đơn quyết định trong chiến thắng 3-2 trước Indonesia, Hoàng Thiên không ít lần phải nhờ đến bác sĩ chăm sóc vì căng cơ nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc, kiên cường thi đấu và đánh bại đối thủ.



Tay vợt số 1 VN Lý Hoàng Nam cho biết đội hình tuyển Thái Lan không quá vượt trội nhưng họ có lợi thế lớn khi được đấu trên sân nhà. Tuy vậy, Hoàng Nam trấn an các đồng đội, đặc biệt là tay vợt số 2 Hoàng Thiên rằng cứ chơi tự tin, không ngán đối thủ. Sau buổi tập thử sân chính, Hoàng Thiên lo ngại thời tiết nắng nóng sẽ bào mòn thể lực của anh cùng đồng đội. Thiên nói: “Chúng tôi phải tính toán rất kỹ, nhất là làm sao giữ được thể lực sung mãn để thi đấu 5 trận trong 3 ngày. Nếu giữ được thể lực tốt, tuyển VN hoàn toàn làm nên chuyện trước Thái Lan”.

Trong đội hình đấu Davis Cup lần này có sự thay đổi đáng chú ý khi tay vợt 17 tuổi Nguyễn Đắc Tiến được chọn thay thế cho Vũ Artem, nhưng chủ yếu đi để học hỏi cho tương lai vì khả năng chưa thể sánh bằng 2 đàn anh Hoàng Nam, Hoàng Thiên. Ngày 15.7 sẽ diễn ra 2 trận đơn, ngày 16.7 thi đấu trận đôi và 17.7 thi đấu 2 trận đơn còn lại. Hôm nay, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm và công bố đội hình thi đấu của 2 đội.

Bán kết Davis Cup nhóm 2 khu vực châu Á - Thái Bình Dương thi đấu theo thể thức gồm 5 trận đấu với 4 trận đơn, 1 trận đôi. Đội giành chiến thắng trong trận VN - Thái Lan sẽ vào tranh chung kết lên nhóm 1 với đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Đài Loan và Philippines.



Hoàng Quỳnh