Lý Hoàng Nam tin khán giả nhà là động lực giúp anh vượt khó ở giải quần vợt Vietnam Open

Ở buổi bốc thăm vòng chính diễn ra hôm nay, niềm hy vọng số 1 quần vợt Việt Nam cầu mong may mắn né được các tay vợt hạt giống nhằm “dễ thở”. Tuy nhiên lá thăm không may đưa anh đụng phải hạt giống số 5 Go Soeda ngay trận đầu tiên.

“Từng xếp hạnh 47 ATP nên chắc chắn Go Soeda rất mạnh. Tôi chưa đối đầu nhưng đã xem anh ta thi đấu. Tay vợt này có sở trường đánh cuối sân bền bỉ và tấn công liên tục”, Hoàng Nam cho biết.

Từng tham dự đủ 4 Grand Slam nhưng từ năm 2015 đến nay, tay vợt 33 tuổi này không còn phong độ cao nhất, điều này thắp lên cơ hội làm nên bất ngờ cho Hoàng Nam. Tay vợt quê Tây Ninh cho biết dù bị đánh giá thấp hơn nhưng tin rằng được thi đấu trên sân nhà với sự ủng hộ của khán giả nhà sẽ là động lực để anh chơi hết khả năng, biết đâu làm được điều gì đó trước đối thủ.

Ngoài Hoàng Nam, quần vợt Việt Nam còn có Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang góp mặt ở vòng chính nội dung đơn nam cũng bằng suất đặc cách. Minh Tuấn có vé nhờ danh hiệu vô địch đơn nam quốc gia trong khi á quân quốc gia Linh Giang được trao vé giờ chót bởi Nguyễn Hoàng Thiên rút lui.

Theo kết quả bốc thăm, Minh Tuấn gặp Stephane Robert (Pháp, hạng 230 ATP). Tay vợt này từng xếp hạng 50 ATP nhưng nay đã 37 tuổi. Trong khi đó Linh Giang đối đầu Matosevic Marinko (Úc, hạng 501 ATP) năm nay 32 tuổi từng xếp hạng 39 ATP.

Hôm nay và ngày mai diễn ra các trận đấu vòng loại (vào cửa miễn phí). Vòng đấu chính bắt đầu thi đấu từ ngày 23.10.

Hoàng Quỳnh