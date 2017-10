Miami Open: Grand Slam của người Mỹ Latin

(TNO) Giải đấu bắt đầu tổ chức năm 1985 với tên của nhà tài trợ là hãng trà Lipton Championships, tiếp đó là tên của các nhà tài trợ khác Ericsson, NASDAQ, Sony Ericsson, Sony. Năm nay, tên giải là 'Miami Open, được giới thiệu bởi Itau'.



Giải Miami Open năm nay được tài trợ bởi ngân hàng Itau - Ảnh: AFP Giải Miami Open năm nay được tài trợ bởi ngân hàng Itau - Ảnh: AFP

Nắm thương quyền của giải từ trước đến nay vẫn là hãng tiếp thị thể thao IMG. Việc không kiếm được nhà tài trợ gắn vào tên giải là một bước lùi? Không hẳn, khán giả phấn khích hơn khi tên giải được trả lại cho địa danh nơi tổ chức giải. Itau, một ngân hàng lớn ở Brazil cũng trả không ít tiền để được đưa tên họ bên cạnh “Miami Open”.



Dù là tên nào thì từ trước đến nay, Miami Open chỉ sống ở một mái nhà là cụm sân Tennis Center at Crandon Park nằm trên đảo Key Biscayne. Đảo này và thành phố Miami cũng như thành phố City of Miami Beach nằm cùng hạt Miami-Dade thuộc bang Florida, Mỹ.



Đó là giải thích kỹ chút để đỡ thắc mắc tại sao trên đầu các bản tin về giải Miami Open, người ta hay dẫn địa điểm đưa tin là “Key Biscayne”. Key Biscayne tuy là nơi quần vợt diễn ra nhưng người ta biết nhiều về Miami sát đó được mệnh danh là “cửa ngõ vào nước Mỹ”, “thành phố kỳ diệu”, “thủ đô của người Mỹ gốc Latin” mỗi năm đón 15 triệu du khách.



Nối giữa Key Biscayne và Miami là con đập qua biển Rickenbacker dài 8,7 km khánh thành vào năm 1947. Miami được thành lập năm 1825 còn City of Miami Beach là đô thị được xây ghé một bên là Miami, một bên là bãi biển. Năm nay kỷ niệm 100 năm thành lập City of Miami Beach. Trong thời gian diễn ra Miami Open, gần 100 sự kiện được tổ chức để kỷ niệm đô thị trăm tuổi này.



Murray có nhà ở Florida - Ảnh: AFP Murray có nhà ở Florida - Ảnh: AFP Nằm ở vị trí như vậy, giải quần vợt ở Miami không to mới lạ. Nó cùng giải Indian Wells có quy mô chỉ kém các giải Grand Slam, với 96 tay vợt nam và 96 tay nữ vào vòng đấu chính (các giải Masters khác chỉ “chứa” 56 hoặc 64 tay vợt), thi đấu trong 2 tuần kể cả vòng loại (các Masters kia chỉ thi đấu 1 tuần).



Với các tay vợt thì đến Miami Open thi đấu như trở về nhà. Andy Murray, Maria Sharapova, Tommy Haas, chị em Williams... có nhà ở bang Florida còn học trò từng qua học viện của Nick Bollettieri ở bang này nhiều vô kể: Sabine Lisicki, Jelena Jankovic, Sara Errani, Kei Nishikori... Bang Florida có thể được xem là thiên đường của quần vợt thế giới khi có hơn một trăm học viện dạy quần vợt đóng ở đây.



Tại Miami Open, ta thấy đủ những thanh âm, màu sắc. Nơi đây mang lại một cảm giác “quốc tế”. Từng tốp người châu Á đi du lịch ngắm Disney World, từng nhóm người Âu dời chuyến nghỉ đầu năm mới tới đây để vui trò lướt sóng đều có thể ghé Miami Open tiếp tục cuộc vui. Nằm ở vị trí như vậy, giải quần vợt ở Miami không to mới lạ. Nó cùng giải Indian Wells có quy mô chỉ kém các giải Grand Slam, với 96 tay vợt nam và 96 tay nữ vào vòng đấu chính (các giải Masters khác chỉ “chứa” 56 hoặc 64 tay vợt), thi đấu trong 2 tuần kể cả vòng loại (các Masters kia chỉ thi đấu 1 tuần).Với các tay vợt thì đến Miami Open thi đấu như trở về nhà. Andy Murray, Maria Sharapova, Tommy Haas, chị em Williams... có nhà ở bang Florida còn học trò từng qua học viện của Nick Bollettieri ở bang này nhiều vô kể: Sabine Lisicki, Jelena Jankovic, Sara Errani, Kei Nishikori... Bang Florida có thể được xem là thiên đường của quần vợt thế giới khi có hơn một trăm học viện dạy quần vợt đóng ở đây.Tại Miami Open, ta thấy đủ những thanh âm, màu sắc. Nơi đây mang lại một cảm giác “quốc tế”. Từng tốp người châu Á đi du lịch ngắm Disney World, từng nhóm người Âu dời chuyến nghỉ đầu năm mới tới đây để vui trò lướt sóng đều có thể ghé Miami Open tiếp tục cuộc vui.



Có thể thấy đủ mọi sắc màu trên khán đài - Ảnh: AFP Có thể thấy đủ mọi sắc màu trên khán đài - Ảnh: AFP Người Mỹ Latin, bao gồm sắc dân Hispanic (những người Nam Mỹ và Trung Mỹ nhập tịch vào Mỹ từ lâu) và những người từ đến Nam Mỹ thì nhiều kinh khủng, tại đây bạn có thể nghe thấy tiếng Tây Ban Nha nhiều như tiếng Anh, họ đến cổ vũ cho các tay vợt Argentina, Brazil, Chile, Colombia và cả Tây Ban Nha. Ở đâu có người Latin là ở đó có hội hè.



Năm nay, để tăng thêm tính giải trí, ban tổ chức mở thêm một khu mới trong cụm sân Tennis Center at Crandon Park, có tên là Miami Open Experience đổ 320 tấn cát vào diện tích gần 1000 met vuông để làm nơi tổ chức ẩm thực, bóng chuyền bãi biển, biểu diễn thời trang bikini và để khán giả vừa nằm dài trên cát vừa xem các trận đấu qua màn hình lớn ngoài sân.



Châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ đều có những giải Grand Slam. Nếu người Mỹ Latin có một giải Grand Slam thì Miami sẽ được xét đến đầu tiên. Nhưng nếu thế giới quần vợt vẫn bảo thủ với “chỉ 4 giải Grand Slam trong năm” thì Miami Open vẫn có thể tự hào với tên gọi không chính thức “Grand Slam của người Mỹ Latin”. Người Mỹ Latin, bao gồm sắc dân Hispanic (những người Nam Mỹ và Trung Mỹ nhập tịch vào Mỹ từ lâu) và những người từ đến Nam Mỹ thì nhiều kinh khủng, tại đây bạn có thể nghe thấy tiếng Tây Ban Nha nhiều như tiếng Anh, họ đến cổ vũ cho các tay vợt Argentina, Brazil, Chile, Colombia và cả Tây Ban Nha. Ở đâu có người Latin là ở đó có hội hè.Năm nay, để tăng thêm tính giải trí, ban tổ chức mở thêm một khu mới trong cụm sân Tennis Center at Crandon Park, có tên là Miami Open Experience đổ 320 tấn cát vào diện tích gần 1000 met vuông để làm nơi tổ chức ẩm thực, bóng chuyền bãi biển, biểu diễn thời trang bikini và để khán giả vừa nằm dài trên cát vừa xem các trận đấu qua màn hình lớn ngoài sân.Châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ đều có những giải Grand Slam. Nếu người Mỹ Latin có một giải Grand Slam thì Miami sẽ được xét đến đầu tiên. Nhưng nếu thế giới quần vợt vẫn bảo thủ với “chỉ 4 giải Grand Slam trong năm” thì Miami Open vẫn có thể tự hào với tên gọi không chính thức “Grand Slam của người Mỹ Latin”.

Khúc Dương