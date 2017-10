Minh Quân đi tiếp, Hoàng Thiên dừng bước

(TNO) Tại vòng 1 giải quần vợt Men’s Future tranh cúp Tanimex 2012 diễn ra hôm nay (3.4), tay vợt số 1 Việt Nam Đỗ Minh Quân đã xuất sắc giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại đối thủ Kevin Botti. Trong khi đó, tài năng trẻ Nguyễn Hoàng Thiên đã phải dừng bước.

Đỗ Minh Quân (phải) dễ dàng vượt qua vòng 1 - Ảnh: Bạch Dương

Tại giải quần vợt Men’s Future thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) năm nay, chủ nhà Việt Nam có 3 tay vợt được đặc cách vào vòng đấu chính là Đỗ Minh Quân, Lê Quốc Khánh và Nguyễn Hoàng Thiên.

Kết quả bốc thăm đã đưa các tay vợt Việt Nam gặp những đối thủ mạnh. Theo đó, ở vòng 1, Lê Quốc Khánh gặp hạt giống số 1, Takeuchi Kento. Tay vợt người Nhật hiện đang xếp hạng 491 thế giới. Nguyễn Hoàng Thiên đụng Dane Propoggia, hạt giống số 7 người Úc (hạng 661 thế giới). Trong khi Đỗ Minh Quân gặp tay vợt người Pháp, Kevin Botti (hạng 710 thế giới).

Trước khi trận đấu giữa Minh Quân và Botti bắt đầu, đã có một sự cố xảy ra. Do đi nhầm sân, tay vợt người Pháp đã đến trễ 15 phút. May mắn cho anh là trọng tài vẫn chấp nhận để anh thi đấu (Theo quy định của ban tổ chức, tay vợt nào đến trễ 15 so với giờ quy định sẽ bị loại). Do sự chậm trễ của Botti, hai tay vợt chỉ có 3 phút để làm nóng.

Bước vào trận đấu, được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, Minh Quân đã thi đấu rất xuất sắc. Anh liên tục tung ra những cú đánh về hai góc cuối sân, khiến đối phương phải di chuyển. Kết quả, tay vợt số 1 Việt Nam đã giành chiến thắng trong 2 ván với cùng tỷ số 6/4. Tại vòng 2, đối thủ của Minh Quân sẽ là Jach Carpenter, tay vợt người Anh xếp hạng 1.075 thế giới.



Tay vợt trẻ Hoàng Thiên bị loại sớm vì gặp một đối thủ mạnh - Ảnh: Bạch Dương

Trong khi đó, Lê Quốc Khánh và Nguyễn Hoàng Thiên đã không thể làm nên bất ngờ trước những đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp. Quốc Khánh nhanh chóng gác vợt trước hạt giống số 1, Takeuchi Kento sau 2 ván với cùng tỷ số 1/6. Tương tự, Hoàng Thiên cũng bị hạt giống số 7, Propoggia đánh bại với cùng tỷ số 1/6.

Ngày mai (4.4), các tay vợt sẽ tiếp tục thi đấu ở nội dung đôi và đơn. Minh Quân không phải thi đấu nội dung đơn nhưng ở tứ kết nội dung đôi, cặp Minh Quân - Quốc Khánh sẽ gặp hai tay vợt người Anh được xếp hạt giống số 4 là Lewis Burton và Jack Carpenter. Trận đấu này sẽ diễn ra vào đầu giờ chiều.

Khánh Uyên