Murray đoạt Grand Slam đầu tiên

Người Anh ngất ngây

Từ báo chí cho đến các nhân vật nổi tiếng khắp xứ sương mù, hôm qua đều dành nhiều lời lẽ tốt đẹp nhất cho tay vợt Andy Murray. Trang BBC Sports gọi chiến tích của Murray là “Câu chuyện cổ tích ở New York”. Trong khi đó, trang Daily Mail viết: “Từ HCV Olympic đến Grand Slam. Andy Murray đã làm nên lịch sử”. Kênh truyền hình ESPN thì chạy dòng tít ấn tượng: Người Scotland này thật vĩ đại (Murray vốn là người Scotland, nhưng thi đấu đại diện cho cả Vương quốc Anh - NV)”. Tờ The Independent viết: “Không thể có một nhà vô địch nào xứng đáng hơn. Anh ấy đã được đền đáp xứng đáng cho sự cống hiến tài năng và sự kiên trì ở một thời đại mà quần vợt thế giới bị thống trị bởi 2 tay vợt xuất sắc nhất trong lịch sử là Roger Federer và Rafael Nadal”. Còn tờ The Guardian ví von: “Chiến thắng ở Mỹ mở rộng giống như một cuộc phiêu lưu trong đó Murray giống như một con bọ chét một mình mang cây dương cầm lên núi”.

Được biết, có rất nhiều người Scotland nổi tiếng khắp thế giới như diễn viên kỳ cựu Sean Connery (đóng vai James Bond trong phim 007), hay HLV Alex Ferguson của CLB M.U... cũng đã lặn lội đến ủng hộ “gà nhà” của mình. Murray cho biết, chính nhờ nguồn cổ vũ lớn lao đó đã giúp anh thực sự lột xác và thi đấu đầy quyết tâm để giành chiến thắng trước Djokovic ở trận chung kết. Chiến tích của Murray còn là một món quà ngọt ngào nhất dành tặng cho nước Anh khi vừa tổ chức thành công hai kỳ đại hội Olympic và Paralympic. (G.L - T.Ng)