Murray gặp Djokovic ở tứ kết

Thời tiết nóng trên 38 độ C và độ ẩm cao tại New York đã bào mòn khá nhiều thể lực của các tay vợt tham gia giải quần vợt Mỹ mở rộng. Trong 3 vòng đầu tiên đã có 8 tay vợt buộc phải bỏ cuộc do không thể vượt qua áp lực này. >> Djokovic đối mặt với Murray ở tứ kết Mỹ mở rộng

Murray sẽ tái ngộ Djokovic sớm ở tứ kết - Ảnh: AFP Mới nhất, tại vòng 4 đơn nữ, tay vợt 20 tuổi xinh đẹp và cũng là hạt giống số 7 người Canada Eugenie Bouchard đã bị hoa mắt và chóng mặt trong trận thua 0-2 (6/7, 4/6) trước Ekaterina Makarova (Nga, 17) dưới cái nóng đầy khó chịu. Ở trận đấu này, Bouchard đã phải nhờ đến các bác sĩ đo huyết áp và liên tục chườm đá. Kết quả này khiến cô không thể trở thành tay vợt nữ đầu tiên có mặt tại vòng tứ kết trong cả 4 giải Grand Slam năm nay. Trong khi đó, Serena Williams lần đầu tiên vào đến tứ kết một giải Grand Slam trong năm nay sau khi đánh bại Kaia Kanepi (Estonia, hạng 49 thế giới) cả hai ván đều với tỷ số 6/3. Ở nội dung đơn nam, cựu vô địch năm 2012 Andy Murray (8) đã đánh bại Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 9) với tỷ số 3-0 (7/5, 7/5, 6/4) ở vòng 4 và sẽ đối mặt với hạt giống số 1 Novak Djokovic ở tứ kết vào rạng sáng mai. Hạt giống số 3 Stanislas Wawrinka cũng đã vượt qua Tommy Robredo (Tây Ban Nha, 16) với tỷ số 3-1. Hạt giống số 10 người Nhật Bản Kei Nishikori đã xuất sắc đánh bại Milos Raonic (Canada, 5) với tỷ số 3-2. Minh Tân Minh Tân