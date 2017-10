Murray tan giấc mộng vàng

Nỗi thất vọng này còn lớn hơn, khi Murray đến với giải Grand Slam cuối cùng trong năm với phong độ rất cao (được xếp là ứng cử viên nặng ký của chức vô địch), vì anh vừa đoạt chức vô địch giải Rogers Cup ở Canada sau khi thắng cả Nadal và Federer ở bán kết và chung kết, cũng như vinh dự nhận danh hiệu tay vợt nam thi đấu tốt nhất trong hệ thống US Open Series năm nay. Lần này Murray còn bị loại sớm hơn so với các lần dự các giải Grand Slam trước đây, tính từ giải Pháp mở rộng hồi năm 2008. Lý do chính theo Murray là do trạng thái thi đấu không tốt và chấn thương nhẹ khiến anh di chuyển không thật tốt.

Ở nội dung đơn nữ, các tay vợt hạt giống mạnh đều thắng. ĐKVĐ và là hạt giống số 2 Kim Clijsters kết thúc cuộc phiêu lưu của Ana Ivanovic với tỷ số 6-2, 6-1 để lọt vào tứ kết gặp Samantha Stosur - thắng Dementieva 6-3, 2-6, 7-6 (7-2). Ở cặp tứ kết còn lại là Venus Williams - thắng Shahar Peer 7-6 (7-3), 6-3 - để gặp Schiavone - thắng Pavlyuchenkova 6-3, 6-0.

G.Lao