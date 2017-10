Murray thua giải Mỹ mở rộng vì... Wimbledon

(TNO) Lý giải về thất bại đáng thất vọng của mình trước đối thủ Stanislas Wawrinka tại vòng tứ kết giải Mỹ mở rộng, Andy Murray cho rằng anh vẫn chưa hết lâng lâng sau chiến thắng lịch sử tại Wimbledon.

Kể từ sau khi đánh bại Novak Djokovic để trở thành tay vợt Vương quốc Anh đầu tiên giành chức vô địch Wimbledon kể từ năm 1936, Murray đã thi đấu với phong độ không tốt. Anh để thua Ernests Gulbis ở vòng 3 Rogers Cup, tiếp đó là thất bại trước Tomas Berdych tại Cincinnati.

Phát biểu sau khi để thua Wawrinka 0-3 (4/6, 3/6, 2/6), tay vợt Scotland cho biết anh cảm thấy khó khăn trong việc tìm lại động lực thi đấu sau thắng lợi lịch sử nói trên.

"Sau khi bạn đã nỗ lực trong rất nhiều năm để đạt được một mục tiêu nào đó, bạn cần có thời gian để có thể tiếp tục phấn đấu. Tôi nghĩ đây là điều bình thường sau khi tôi giành chiến thắng ở Wimbledon.

Tôi đã có mặt tại Mỹ trong gần 3 tuần qua. Tôi cũng đã tập luyện rất nghiêm túc để chuẩn bị cho giải đấu này. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó", Reuters dẫn lời tay vợt hạng 3 thế giới.

Nếu xét chung trong vòng 13 tháng qua thì Murray đã thi đấu với một phong độ rất ấn tượng khi giành huy chương vàng Olympic, chức vô địch giải Mỹ mở rộng 2012 và Wimbledon 2013. Vì vậy, anh tất nhiên không thể hài lòng khi phải dừng bước ở giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

"Tôi đã chơi với phong độ cao nhất trong thời gian qua. Vậy mà hôm nay tôi lại để thua 3 ván trắng. Thật là một kết quả thất vọng. Tôi ước gì mọi chuyện có thể tốt hơn.

Dù vậy, đã có người nói với tôi rằng, sau khi giành chức vô địch Mỹ mở rộng, tôi luôn cần vào trận với 100% phong độ thì mới có hy vọng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Thế nhưng, tôi đã không thể làm được điều đó", Murray phát biểu.

Một số người cho rằng sở dĩ Murray thất bại là do anh phải đối đầu với lịch thi đấu dày đặc do thời tiết xấu tại New York (Mỹ).

Về phần mình, Murray nói: "Tôi thật sự không muốn nói về lịch thi đấu, các bạn có thể tự thấy nó như thế nào. Tuy nhiên, khi mà vòng 1 diễn ra trong 3 ngày thì thật sự là rất khó khăn cho các tay vợt. Dù vậy, một khi giải có nhà vô địch mới thì tất cả chắc chắn sẽ bị lãng quên".

Với việc thất bại trong việc bảo vệ danh hiệu vô địch tại giải Mỹ mở rộng, mục tiêu tiếp theo của Murray sẽ là cùng tuyển quần vợt Vương quốc Anh thi đấu tại Davis Cup. "Tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày rồi sau đó tập luyện trên mặt sân đất nện để chuẩn bị cho Davis Cup", tay vợt 2 lần giành Grand Slam cho biết.

Khánh Uyên