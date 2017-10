 Mỹ trừng phạt “sao” điền kinh

(TNO) Ủy ban phòng chống doping Mỹ (USADA) tiếp tục cuộc trừng phạt 'sao' thể thao dính doping khi ban hành án phạt cấm thi đấu 1 năm đối với ngôi sao chạy nước rút Tyson Gay do sử dụng chất cấm.

>> Adidas cắt tài trợ Tyson Gay

>> Tyson Gay lại thắng ở Brussels Diamond League

>> Tyson Gay chạy nhanh nhất năm 2010



Tyson Gay từng đoạt 3 HCV tại Osaka (Nhật Bản) - Ảnh: AFP

Theo AP, án phạt được ban hành chính thức vào hôm 2.5 cho rằng 2 mẫu nước tiểu thử nghiệm ngẫu nhiên vào năm ngoái của vận động viên (VĐV) 31 tuổi trên được kiểm tra bởi USADA và Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) tại các giải US Outdoor Track và Field Championships cho kết quả dương tính với chất cấm anabolic steroid.

Án phạt có hiệu lực từ tháng 6 năm ngoái, nhưng Gay sẽ không đủ điều kiện để tham dự các giải Diamond League tại New York hoặc Eugene, Oregon, hoặc US Track and Field Championships tại Sacramento (California, Mỹ) từ ngày 26 - 29.6.

Tuy vậy, án phạt đối với Gay được xem là một trường hợp hiếm hoi trong điền kinh thế giới bởi những động thái đầy tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của một ngôi sao trong làng thể thao. Gay trước đó nhận án phạt cấm thi đấu 1 năm vào tháng 6 năm ngoái, bị hủy các kết quả các giải từ ngày 15.7.2012 - ngày VĐV này bị phát hiện sử dụng chất cấm lần đầu tiên - đồng thời bị tịch thu tất cả các thành tích từ thời điểm này, trong đó có huy chương bạc chạy tiếp sức 4x100m nam của tuyển Mỹ tại Olympic London. USADA cho biết Gay đã hoàn trả lại chiếc huy chương nói trên cho USOC (Ủy bản Olympic Mỹ).

Tuy nhiên, theo USADA, sau khi nhận án phạt, Gay đã thể hiện một thái độ rất chuyên nghiệp khi chủ động rút lui tất cả các giải đấu kể từ giải vô địch điền kinh năm ngoái cho đến nay, đồng thời đồng ý hỗ trợ các tổ chức điều tra về trường hợp xét nghiệm dương tính với doping của mình. Trước thái độ của Gay, USADA đã quyết định giảm 75% khung phạt giành cho VĐV 32 tuổi này so với khung phạt cấm thi đấu ít nhất 2 năm.

“Chúng tôi đánh giá cao những hành động của Gay khi chủ động rút lui tất cả các giải đấu sau khi nhận thông báo về việc mẫu thử của mình dương tính với doping, đồng thời nhận trách nhiệm về quyết định của mình, trung thực hợp tác với chúng tôi trong cuộc điều tra về trường hợp sử dụng chất cấm với chính mình”, Travis Tygart - Giám đốc điều hành USADA nói với AP.

Gay từng là một trong những “ông vua” chạy nước rút thế giới khi từng đoạt 3 huy chương vàng chạy 100m, 200m và tiếp sức 4x100m ở Giải vô địch thế giới tại Osaka (Nhật Bản) năm 2007, trước khi được bình chọn VĐV xuất sắc nhất năm của IAAF năm đó.

Năm 2009, Gay tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt thành tích 9,69 giây ở nội dung chạy 100m tại Thượng Hải (Trung Quốc) để trở thành người đàn ông chạy nhanh thứ hai thế giới sau “Tia chớp” Usain Bolt. Tuy nhiên, sự nghiệp của VĐV 31 tuổi này không được suông sẻ khi dần đi xuống do dính chấn thương hông vào năm 2011.

Tây Nguyên

Tây Nguyên