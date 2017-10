Nadal phải biết “lắng nghe” cơ thể

Chính chấn thương gối đã không cho phép Nadal tranh tài ở đẳng cấp cao suốt một thời gian dài từ giữa năm 2009 đến đầu 2010, nhờ đó rộng đường giúp Federer đạt kỷ lục giành 16 Grand Slam và lấy nốt danh hiệu Roland Garros (vốn “của riêng” Nadal) vào năm 2009. Sự hồi phục của Nadal quả là thần kỳ đến mức ông Sanchez cũng phải thốt lên: “Tôi không ngờ cậu ta vẫn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao với cặp đầu gối như vậy”. Để điều trị cho Nadal, các bác sĩ đã tiến hành truyền huyết thanh để tái tạo dây chằng (The doctor treated Nadal’s knees with a series of enriched plasma injections to help rebuild his tendons). Ông Sanchez lo rằng: “Nadal chắc chắn vẫn không thay đổi lối đánh sức mạnh của mình và đó sẽ là rủi ro lớn, dây chằng có thể thoái hóa trở lại nhanh chóng, ảnh hưởng đến những chấn động khác, như gót chân Achilles”. Theo tính toán của các bác sĩ, dù mới ở tuổi 24 nhưng Nadal đã sở hữu cặp gối của một VĐV đỉnh cao ở tuổi 31. 7 năm chênh lệch ấy chính là cường độ hoạt động không ngừng nghỉ của tay vợt số 1 thế giới này.

Để khắc phục những rủi ro đó, Sanchez khuyến cáo Nadal nên chọn lọc kỹ các giải đấu. “Nadal cần phải hiểu rằng, tuổi tác càng cao bao nhiêu thì cơ thể phải thiết lập nhiều trạng thái cân bằng khác nhau bấy nhiêu. Anh ta không thể cố gắng thắng hết mỗi giải đấu trong 10 năm tới”.

Hoàng Khoa (Reuters, AFP)