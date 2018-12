Nadal tự tin trở lại Úc mở rộng 2019 sau chấn thương

Ở mùa giải 2018, Nadal đã gặp rất nhiều chấn thương và phải bỏ lỡ rất nhiều giải đấu lớn. Tại giải Úc mở rộng hồi đầu năm, tay vợt 32 tuổi người Tây Ban Nha đã phải rút lui khỏi trận bán kết Úc mở rộng với Marin Cilic do chấn thương hông. Sau đó Nadal đã chiến thắng tại Rogers Cup vào tháng 8 nhưng đã buộc phải rút khỏi trận bán kết US Open với Juan Martin del Potro do chấn thương đầu gối.

Ở nửa cuối mùa giải, một chấn thương “vô duyên” ở bụng đã buộc Nadal phải ngồi ngoài giải Paris Masters và anh đã chọn bỏ qua giải ATP Finals cuối năm để trải qua ca phẫu thuật mắt cá chân vào tháng 11. Dù gặp rất nhiều chấn thương trong năm 2018, nhưng Nadal vẫn có được danh hiệu Grand Slam thứ 17 cho riêng mình khi đăng quang giải Pháp mở rộng hồi tháng 6.

Có mặt ở Abu Dhabi để tham gia giải đấu biểu diễn Mubadala, Nadal cho biết: “Tôi đã bắt đầu tập lại khoảng hai tuần trước và tôi đang cảm thấy rất tốt. Tôi chỉ chắc chắn rằng tôi đang tiến bộ về thể chất và đó không phải là một bước lùi. Tôi biết tôi có thời gian để sẵn sàng đến Melbourne với 100% sức khỏe của mình”.

Trong khi đó, theo huấn luyện viên Carlos Moya, Nadal sẽ phải thay đổi chế độ tập luyện và lịch thi đấu của mình để tránh lặp lại chấn thương năm 2018. Ông Moya đã nói với báo chí: “Chúng tôi đang xem xét thời gian mà Rafa cần phải tập luyện và thi đấu để đạt thành tích tốt nhất. Nếu có sức khỏe tốt, Rafa chỉ nên chơi 14 hoặc 15 giải đấu không hơn. Điều này sẽ tốt hơn cho Nadal trong tương lai”.

Tân Lý