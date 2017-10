Ngày buồn vui lẫn lộn

Ngủ ngon Rory McIlroy!

ĐKVĐ giải golf U.S Championships Rory McIlroy đã thức đến tận nửa đêm để xem bạn gái Caroline Wozniacki so tài với Svetlana Kuznetsova (trận đấu kết thúc gần nửa đêm 5.9, theo giờ New York) qua truyền hình. Chứng kiến thời điểm Wozniacki gặp khó ở đầu ván 2, không có cách nào để khích lệ tinh thần bạn gái, Rory McIlroy đã gửi một lời nhắn qua điện thoại di động và mạng xã hội Twitter với nội dung: “Come on!” (Cố lên!). Và Wozniacki dường như cảm nhận được “hơi thở” của Rory McIlroy nên đã vùng lên lật ngược tình thế. Ngay sau trận đấu, Wozniacki gửi lời chúc đến Rory McIlroy trong cuộc họp báo: “Tôi biết anh ấy theo dõi tôi thi đấu qua truyền hình. Tôi có lỗi lớn khi để anh phải thức trong sự hồi hộp. Nhưng giờ thì anh có thể ngủ thật ngon cho đến sáng mai”.