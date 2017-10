'Ngỡ như mơ khi được xem trận chung kết Grand Slam trên đất Mỹ'

Có mặt tại New York (Mỹ) xem trận chung kết giữa Rafael Nadal và Kevin Anderson, 2 độc giả trúng giải Cuộc thi Cùng Bia Sài Gòn dự đoán kết quả Wimbledon đi xem US Open 2017 do báo Thanh Niên tổ chức, đã có nhiều cảm nhận về giải Grand Slam danh giá này.

Đánh giá về trận chung kết, ông Trần Văn Sách 79 tuổi, là một cựu giáo viên ở Tây Ninh cho biết: “Tuy kết quả chênh lệch nhưng không thể phủ nhân đây là một trận đấu hay. Những gì Nadal thi thố khiến cho tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Tôi cũng từng xem Nadal trước đây và cũng rành về tật của anh cứ mỗi trước khi giao bóng hay đưa tay ra phía sau kéo quần. Hơn 1 năm qua khi Nadal không có thành tích vì chấn thương thì cứ nghĩ anh đã hết thời đỉnh cao phải nhường lại cho lớp trẻ. Nhưng hồi tháng 5 vừa rồi khi xem giải Pháp mở rộng thấy anh trở lại quá tuyệt vời, tôi thầm mong thần tượng của mình sẽ lại tìm lại vinh quang vốn có ở các giải Grand Slam khác. Và sự thật cứ ngỡ như mơ, tôi lại được may mắn xem anh thi đấu trận chung kết ngay trên đất Mỹ”. Còn anh Phan Thương tỏ ra hồ hỡi: “Có tận mắt chứng kiến những gì xảy ra tại sân Arthur Ashe ở Flushing Meadow mới thấy công tác tổ chức và sự say mê của khán giả rất chuyên nghiệp. Những gì cần có của một giải quần vợt thì tại đây đều có hết, không thiếu bất cứ thứ gì. Muốn tìm hiểu về giải có ngay thư viện hình ảnh đồ sộ như một bảo tàng thu nhỏ, muốn chụp hình với thần tượng có đủ các tượng sáp bên ngoài, muốn tìm kiếm vận may có ngay các trò chơi thử tài với các tay vợt, muốn đắm mình trong không khí cuồng nhiệt của ngày hội thì xung quanh sân đầy các bãi cỏ, các công viên, các điểm dừng chân với màn hình vĩ đại ngay trước mặt, các quầy bán đồ lưu niệm, các tặng phẩm có chữ ký của các danh thủ... Việc cổ vũ của người xem cũng rất đáng để người hâm mộ Việt Nam học hỏi. Họ xem trận đấu là để thưởng thức, để nhìn thấy cái hay cái đẹp và luôn cổ vũ rất hết mình cho từng đường bóng, sau các pha bóng kết thúc. Tuyệt đối không có chuyện la hét, huýt sáo hay cười cợt, nói lớn tiếng, đi qua đi lại khi các tay vợt đang thi đấu... Tinh chuyên nghiệp này giúp cho trận đấu rất tập trung và luôn mang lại cảm giác hứng thú cho người xem”. Giám đốc công ty tiếp thị thể thao TLT Thân Văn Hải, người cùng tham gia chuyến đi đánh giá: “So với năm rồi, hiệu ứng của cuộc thi dự đoán kết quả quần vợt do báo Thanh Niên tổ chức lần này quá tốt nên việc chúng tôi đưa 2 độc giả sang Mỹ đã gây tiếng vang, được nhiều người biết đến. Lần thứ 2 kết hợp với báo Thanh Niên tổ chức sân chơi ý nghĩa này thực sự là một niềm vui giúp chúng tôi cùng Bia Sài Gòn sẽ phối hợp duy trì sân chơi này thường xuyên để đưa nhiều bạn đọc hơn đến với các giải đấu hàng đầu thế giới”. Cả ông Trần Văn Sách lẫn bạn Phan Thương sẽ trở về Việt Nam vào tối 12.9 đều cho biết: “Chuyến đi này vô cùng ý nghĩa vì đã thực sự giúp chúng tôi mở rộng tầm mắt quá nhiều. Qua chuyến đi này tôi xin cảm ơn báo Thanh Niên, nhà tài trợ bia Sài Gòn, và Công ty tiếp thị thể thao TLT đã rất nhiệt tình tạo điều kiện cho bạn đọc như chúng tôi có cơ hội trải nghiệm tuyệt vời trong đời như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục luôn ủng hộ báo Thanh Niên và mong rằng báo sẽ duy trì sự tương tác này cùng với Bia Sài Gòn tổ chức nhiều hơn nửa những sân chơi thế này để tạo điều kiện cho người hâm mộ quần vợt Việt Nam đến gần hơn với các trận đấu quốc tế mà đặc biệt là những trận đấu ở giải Grand Slam thế này”. Đăng Khoa

(ghi)