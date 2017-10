Ngôi sao không may mắn!

Đội nam Singapore đến giải không phải với đội hình mạnh nhất nên thi đấu không thành công ở nội dung đồng đội. Dù vậy, những trận đánh của Li Hu tại giải cũng khiến người xem trầm trồ thán phục về tài năng, đẳng cấp của cây vợt này. Giới chuyên môn dự báo Li Hu sẽ là một trong những ứng viên vô địch ở nội dung cá nhân tại giải.

HLV Nguyễn Phúc (Petro Việt Nam) cho biết Li Hu là một trong những cây vợt trẻ hàng đầu Trung Quốc. Anh từng giành danh hiệu vô địch trẻ TG năm 2003. Sau đó Li Hu được gọi vào đội dự tuyển QG. Tuy nhiên, Li Hu là cây vợt không có duyên với đội tuyển Trung Quốc vốn có hàng chục ngôi sao cạnh tranh nhau vị trí chính thức. Cây vợt này cũng không làm được điều mà Ma Long – người cùng lứa với anh và đã lên ngôi vô địch trẻ TG năm 2004 - đang làm. Ma Long đã phát triển chuyên môn rất tốt để không những trở thành cây vợt chủ lực trong đội tuyển bóng bàn Trung Quốc mà còn vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng bàn TG (ITTF). Trong khi đó Li Hu chỉ nằm trong tuyển B Trung Quốc.

Li Hu thổ lộ anh có tham vọng rất lớn, nhất là chinh phục ngôi “bá chủ” làng bóng bàn TG. Đó là thời điểm mà anh cảm thấy thoải mái trong tập luyện cũng như thi đấu. Tuy nhiên điều đó đã không thành công vì nhiều lý do khác nhau. Li Hu đã không tiết lộ lý do cụ thể mà chỉ cho biết: “Tôi quyết định rời Trung Quốc để gia nhập bóng bàn Singapore. Một quyết định khó khăn nhưng cần thiết để nuôi tham vọng mà mình từng đặt ra”. HLV đội tuyển bóng bàn VN nhận định: “Li Hu là cây vợt không may mắn bởi thế hệ của anh ta có rất nhiều cây vợt xuất sắc”.

Sự góp mặt của Li Hu giúp tham vọng của bóng bàn nam Singapore trên đấu trường quốc tế tăng lên. Trước đó Singapore đã có những cây vợt nhập khẩu từ Trung Quốc như Gao Ning (hạng 22 TG), Yang Yi (Hạng 70 TG)… Chính những cây vợt này đã đưa bóng bàn Singapore thống trị khu vực Đông Nam Á và vươn ra đấu trường TG với hạng 24.

Người hâm mộ bóng bàn Trung Quốc muối mặt ở giải vô địch đồng đội TG 2010 vừa qua khi đội tuyển nữ QG nước này bị đội nữ Singapore (vốn tập hợp những cây vợt gốc Trung Quốc) hạ bệ. Nay với sự góp mặt của Li Hu bên phía đội nam, giấc mơ lần nữa hạ bệ bóng bàn Trung Quốc lại dấy lên với bóng bàn Singapore.

Hoàng Quỳnh